Ophef over anti-islam opdracht op school: ‘Islamofobie vanaf jonge leeftijd opgedrongen’

Afgelopen week werd een opdracht van de derde klas VWO van het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden op social media gedeeld. Voor de opdracht moesten leerlingen een krantenartikel van zo’n vijfhonderd woorden schrijven, over de vrijheid van godsdienst en de islam. Er ontstaat heel wat ophef over de opdracht online, zo zeggen meerdere mensen dat het islamofobisch is.

In de opdracht staan namelijk vragen als ‘waarom zijn er zoveel moslimterroristen?’ en ‘hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in de naam van de islam?’. Vandaag maakte het lyceum bekend dat ze afstand nemen van de opdracht en daarmee dus ook afstand nemen van de docent.

De school laat in een korte verklaring hun standpunt blijken: „Het Visser ’t Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week.”

‘Slecht en gevaarlijk’

Maar het hek is al van de dam: veel mensen zijn geschokt door de opdracht, en vinden het echt niet kunnen. Niet alleen Twittergebruikers gaan los, ook politici zijn verontwaardigd. Zo ook leden van DENK:



Hey @visserthooft wij hebben ook huiswerk voor jullie… 1000 strafregels:

“Islamofobie is slecht en gevaarlijk, wij zullen het dan ook nooit meer onderwijzen.”

Morgenochtend inleveren voor half 9. Succes! pic.twitter.com/VCwpWGjfSN — DENK (@DenkNL) November 20, 2020

Ook politicus Arnoud van Doorn vindt er het zijne van. Op zijn Twitteraccount schrijft hij „blijkbaar moet #islamofobie al op jonge leeftijd aan kinderen worden opgedrongen”. In enkele andere tweets schrijft hij „provoceren en moslims kleineren. Meer is het niet” en „ga heel snel je excuses aanbieden als school”.



Dit zijn de opdrachten voor leerlingen van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden. Blijkbaar moet #islamofobie al op jonge leeftijd aan kinderen worden opgedrongen 😠 pic.twitter.com/WqM9hfdfDA — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) November 20, 2020

‘Botsende grondrechten’

Iemand anders haalt de situatie rond de anti-homoverklaring aan die op een christelijke school getekend moest worden door ouders. „Hee Arie Slob, we hebben weer botsende grondrechten! Wat gaat nou voor, artikel 1 of 23?” Artikel 1 gaat over gelijke behandeling en het discriminatieverbod, artikel 23 gaat over het openbaar onderwijs.

Eerder deze maand kwam een christelijke school in opspraak door homofobische standpunten, zij weigeren leerlingen als hun ouders geen ‘identiteitsverklaring’ ondertekenen. Minister Arie Slob (Onderwijs) zei toen dat het ging om botsende grondrechten. Volgens hem viel het onder de grondrechtelijke vrijheid van de school om zo’n verklaring rond te laten gaan.



De betreffende school bevestigt inmiddels dat het gaat om "een [racistische] opdracht die op Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden is opgegeven" een neemt daar slechts ten dele afstand van. Hee @arieslob, we hebben weer botsende grondrechten! Wat gaat nou voor, artikel 1 ✅of 23 ❌? https://t.co/oM77wNTUVS pic.twitter.com/vKk9fo6Waa — Blogfeedser (@Blogfeedser) November 21, 2020

‘Laten elkaar in onze waarde’

Een andere Twitteraar gaat aan de haal met de visie van de school: „Het Visser ‘t Hooft Lyceum is een christelijke school, waar we elkaar in onze waarde laten.” Volgens hem lukt dat „dus ‘niet helemaal'”. Hij reageert op Frederike Geerdink, haar valt het op dat niemand intern aan de bel trok toen deze opdracht gemaakt werd.

Iemand anders vat het hele gebeuren even samen: „Godallemachtig. Wat een shitzooi.”



"Het Visser ‘t Hooft Lyceum is een christelijke school, waar we elkaar in onze waarde laten."https://t.co/abJB02QYW3 Dat lukt dus 'niet helemaal'… 🙄 pic.twitter.com/YmuHRH25Qf — Paul Schoonh⭕ven (@vosje62) November 20, 2020



