Meer inheemse kindergraven ontdekt bij Canadees ‘heropvoed’-internaat

Een groep inheemse inwoners in Canada heeft honderden graven van kinderen naast een internaat in het Canadese Saskatchewan ontdekt. De ontdekking is het bewijs van gruwelijkheden die bijna een eeuw lang plaatsvonden in internaten. Inheemse kinderen werden het slachtoffer.

Een horrorscenario waarbij meer dan 300 kindergraven zijn ontdekt bij de Marieval Indian Residential School. Dit internaat opende haar deuren in 1899 en sloot deze in 1997. En wat er zich binnen die deuren afspeelden wordt bestempeld als „culturele genocide”.

‘Heropvoeden’ van inheemse kinderen

Tussen 1831 en 1996 scheidden de Canadezen het schoolsysteem door inheemse kinderen afgescheiden ‘op te leiden’. Meer dan 150.000 kinderen werden weggehaald bij hun families als onderdeel van het assimilatieprogramma, oftewel het loslaten van de eigen cultuur.

De katholieke kerk had een dominante rol in het ‘heropvoeden’ van de inheemse kinderen. In de internaten leerden de kinderen zich te gedragen naar de witte cultuur van Canada. Bij dat ‘heropvoeden’ vond veelal misbruik, mishandeling en uithongering plaats. Daarnaast dwong de kerk de kinderen tot bekering tot het christendom en mochten zij hun moedertaal niet langer spreken.

Meerdere ontdekkingen in Canada

Voor wie de term inheems niet bekend is, hiermee bedoelen we een oorspronkelijke bevolkingsgroep van een land. In Canada noemt men hen de ‘First people’. Deze bevolkingsgroepen, met een uitgesproken cultuur en traditie, leefden in het land voordat kolonisatie plaatsvond. De witte mensen domineerden die kolonisatie. Bekende inheemse volkeren zijn de Indianen, de Inuit en de Métis.

Het is niet de eerste ontdekking van een internaat waar gruwelijkheden plaatsvonden bij inheemse kinderen. Nee, enkele weken eerder ontdekten onderzoekers bij Internaat Kamloops in British Columbia eenzelfde soort situatie. Dat was ooit de grootste inheemse school van Canada. En daar werden, net als in Saskatchewan, tussen 1890 en 1969 inheemse kinderen ondergebracht. Recentelijk werden daar 215 graven van jongeren gevonden.

Naast internaat begraven

De Canadezen willen dat paus Franciscus zijn verontschuldigingen aanbiedt vanuit de katholieke kerk. De paus bood tot nu toe zijn excuses nog niet aan. Wel sprak hij zijn afschuw uit. De Canadese premier Justin Trudeau zei over de ontdekking in Kamloops dat het „zijn hart brak”.



The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021

De Canadese Truth and Reconciliation Commission (TRC) schreef in een rapport uit 2015 dat zeker 3.200 kinderen in de internaten destijds overleden. The Guardian schrijft over zeker 6.000 doden. TRC concludeerde dat overleden kinderen naast de scholen werden begraven. Hun families zagen hen nooit meer terug en wisten vaak niks van hun situatie af. „Vele leerlingen die naar de internaten gingen, kwamen nooit meer thuis. Hun familie was hen kwijt. Ze stierven in veel grotere getalen dan de rest van de schoolgaande bevolking”, staat in het rapport.

Canadese regering financierden internaten

De Canadese regering verontschuldigde zich in 2008 voor de gruwelijkheden die veelal vanaf de 19e eeuw tot de jaren ’70 plaatsvonden. De staat financierde destijds de scholen. De Canadese regering erkende het misbruik en wanbeleid op de scholen. Volgens inheemse leiders hebben die jaren van misbruik en isolement invloed op het grote percentage alcoholisten en drugsverslaafden in reservaten tegenwoordig.