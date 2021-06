De Canadese premier Justin Trudeau heeft gisteren uitgehaald naar de paus en de katholieke kerk. Volgens Trudeau weigert de katholieke kerk verantwoordelijkheid te nemen voor de misstanden in de internaten voor inheemse kinderen.

De premier riep Canadese katholieken op om te praten met hun priesters en bisschoppen „om de boodschap over te brengen dat het tijd is dat de katholieke kerk zijn verantwoordelijkheid erkent”.

Deze week werden de resten van 215 inheemse kinderen gevonden op het terrein van een internaat in Brits-Columbia. De Kamloops Indian Residential School werd in 1890 opgericht door de katholieke kerk. „Het breekt mijn hart en het is een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van ons land”, schreef Trudeau op Twitter.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021