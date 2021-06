Tiener die dood George Floyd filmde krijgt Pulitzer award voor getoonde moed

Darnella Frazier, de tiener die de dood van George Floyd filmde met haar telefoon, heeft een speciale Pulitzer award gekregen. Dat maakte de organisatie achter de Pulitzer awards bekend volgens CBS News.

Frazier was 17 jaar oud toen ze de fatale arrestatie van George Floyd door politieagent Derek Chauvin vastlegde. Het meisje liep samen met haar 9-jarige nichtje door de buurt toen ze de arrestatie zag. Frazier besloot te filmen hoe Chauvin langer dan negen minuten knielde op de nek van Floyd. Haar filmpje ging viral en over de hele wereld werden gedemonstreerd.

‘Deel van mijn jeugd is me afgenomen’

„Iedereen heeft het over het meisje dat de dood van George Floyd filmde, maar voor haar zit het verhaal anders in elkaar”, liet Frazier weten in een Facebookpost een jaar na de dood van Floyd. „Het gaat nu wat beter, maar ik ben niet wie ik daarvoor was. Een deel van mijn jeugd is me afgenomen.”





1 year anniversary A year ago, today I witnessed a murder. The victim’s name was George Floyd. Although this wasn’t… Posted by Darnella Frazier on Tuesday, May 25, 2021

In de ogen van veel politici, celebrities en Amerikanen is Frazier een held. Echter zo ziet het meisje zichzelf zeker niet. Ze was naar eigen zeggen gewoon op het goede moment op de goede plek, voor zover je het een goed moment kunt noemen.

De organisatie achter de Pulitzer awards besloot Frazier een prestigieuze Pulitzer onderscheiding te geven „voor het moedig vastleggen van de moord op George Floyd. Een video die aanzet gaf tot protesten tegen politiegeweld wereldwijd, met daarin een cruciale rol voor burgers en journalisten in de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid”. Jaarlijks worden de Pulitzer awards toegekend aan belangrijk journalistiek werk.

Leven Frazier is voorgoed veranderd

„Achter deze glimlach, achter deze award, achter de publiciteit schuilt een meisje dat probeert te genezen van iets waar ik elke dag aan herinnerd word”, schrijft Frazier. De ervaring is traumatisch en heeft haar leven en dat van haar familie voorgoed veranderd.

Tijdens het proces tegen Chauvin in maart dit jaar getuigde Frazier in de rechtbank. Ook werd haar video een enorm belangrijk bewijsstuk in de zaak. De jury heeft Chauvin schuldig bevonden aan onopzettelijke moord in de tweede graad, moord in de derde graad en doodslag in de tweede graad.