Grapjas vliegt met vliegtuigje boven trainingsveld Oranje: ‘Frank, gewoon 4-3-3!’

De discussie rondom het systeem waarmee Oranje op het EK-voetbal gaat spelen, is al een poos het enige waar voetbalfans het over hebben. Een zekere onbekende grapjas nam de discussie erg serieus en besloot zaterdagochtend met een reclamevliegtuigje over de training van het Nederlands elftal te vliegen. Achter het vliegtuigje hing de tekst ‘Frank, gewoon 4-3-3!’.

Al een poos roepen fans van het Nederlands elftal dat het 4-3-3-systeem met vier verdedigers en drie aanvallers het beste systeem is, maar bondscoach Frank de Boer lijkt niet aan die oproep toe te gaan geven. De Boer houdt nog altijd vast aan zijn 5-3-2-systeem en een onbekende Oranje-fan was het helemaal zat en besloot nog een laatste poging te wagen.

‘Dit maak je niet snel mee’

De onbekende fan in kwestie besloot een reclamevliegtuigje over de training van Oranje te laten vliegen met daarachter de tekst ‘Frank, gewoon 4-3-3-!’. De spelers schoten allemaal hard in de lach toen ze het vliegtuigje en de boodschap zagen. „Dat is niet iets wat je snel meemaakt. Dit is ook nieuw voor ons, maar het is niet iets wat je groot moet maken. Het is gewoon iemand die zijn mening wil uiten”, vertelde Georginio Wijnaldum tijdens de persconferentie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laatste training #Oranje voor de EK-start en wat zien de spelers en Frank de Boer? ✈️-je met de tekst: ‘Frank, gewoon 4-3-3’

En of t leeft, dat EK…😂 pic.twitter.com/R92WFMMXFQ — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) June 12, 2021

Aan het systeem waarmee gespeeld zal worden, verandert echter niets, zo liet De Boer weten tijdens de persconferentie. „Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd: ‘Dank voor de tip, maar het blijft 3-5-2′”, stelde de bondscoach.

De Ligt niet in actie tegen Oekraïne

Verder is bekend geworden dat Matthijs de Ligt helaas niet in actie kan komen tijdens de wedstrijd tegen Oekraïne. De Ligt liep tijdens de training in Portugal een liesblessure op. „Voor Matthijs komt de wedstrijd net iets te vroeg, daarin gaan we geen risico nemen’, vertelde De Boer tijdens de persconferentie van Oranje. „Er komen nog twee andere wedstrijden. Als het spannend was geweest, had hij kunnen spelen, maar gezien de aard willen we geen risico nemen. Hij zit er dicht tegenaan. We verwachten dat hij er de volgende wedstrijd bij is.”

Ook liet de bondscoach weten dat Maarten Stekelenburg de eerste doelman van het elftal gaat zijn. Hij krijgt de voorkeur boven Tim Krul. Marco Bizot is de derde keeper in de selectie van het Nederlands elftal. „Het is een moeilijke keuze geweest. Alle respect voor Tim, maar ik heb voor Maarten gekozen.”

In eerste instantie was al vrij zeker dat Jasper Cillessen de eerste doelman van Oranje zou worden. De keeper testte echter positief op corona en uiteindelijk heeft De Boer besloten hem niet op te nemen in de definitieve selectie. „Ik moest een keuze maken. Gaan we voor een niet-fitte keeper die je in één tot twee weken klaar moet stomen? Wij hebben besloten dat niet te doen.”

Oranje gaat niet knielen

Als laatste hebben de spelers van het Nederlands elftal laten weten niet te gaan knielen als protest tegen racisme voorafgaand aan de EK-duels. „We hebben het daar wel over gehad”, stelde Georginio Wijnaldum.

„Maar we hebben besloten om dit niet te doen. We proberen het op een andere manier onder de aandacht te brengen. Eigenlijk zijn alleen de spelers die in Engeland spelen dit gewend”, zei Wijnaldum, die Liverpool verlaat voor Paris Saint-Germain. „Het was best lastig, want wij willen ook een bijdrage leveren aan deze discussie. Maar we zijn met de KNVB ook al een project tegen racisme gestart.”