Groningse politie rukt uit vanwege voortvluchtige Conings, maar treft Duitse hiker aan

In de buurt van Groningen ontstond gisteravond korte tijd onrust nadat er signalen binnenkwamen dat de Belgische voortvluchtige militair Jürgen Conings zou zijn gezien. De Groningse politie nam de melding uiterst serieus en ging ervanuit dat als het inderdaad uit zou draaien op ene confrontatie met Conings, agenten ook gevaar zouden lopen. Maar bij aankomst troffen agenten slechts een onschuldige Duitse hiker aan.

„Soms komen er meldingen binnen waarbij we ons realiseren dat als die melding klopt, we als politie een stevige uitdaging hebben en ook echt gevaar lopen”, schrijft de politie op Instagram. De politie schrijft dat er ernstig rekening werd gehouden met een mogelijk gevaarlijke confrontatie met de voortvluchtige Belgische militair, die virologen en de overheid met de dood bedreigde.

Agenten treffen Duitse hiker aan

Conings zou in de omgeving van begraafplaats Selwerderhof gezien zijn. Na een zoekactie troffen agenten inderdaad een man in de berm aan. Het was alleen niet Jürgen Conings, maar een onschuldige hiker uit Duitsland. De politie laat weten dat de man wel op de gezochte militair leek omdat ook hij gekleed was in een outdoor outfit.

De hiker was zich van geen kwaad bewust. „We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. Hij was zich daar totaal niet van bewust”, zegt de politie. De Duitser kan zijn wandeling door Nederland intussen vervolgen. De politie benadrukt heel blij te zijn met oplettende burgers. „Maar we zijn ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het de vermiste Conings was.”

Nog altijd geen spoor van Conings

De 46-jarige militair verdween bijna een maand geleden, op 17 mei, nadat hij wapens en munitie meenam uit de kazerne in het Belgische Leopoldsburg. Sindsdien is hij onvindbaar. Conings bedreigde viroloog Marc van Ranst, die inmiddels als enkele weken met zijn gezin in een safehouse verblijft.