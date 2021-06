Twitter in tijden van corona: deze hashtags waren het meest te zien

Het is bijna anderhalf jaar geleden dat we voor het eerst te maken kregen met corona. Dat hebben we op Twitter geweten. Sinds het begin van de pandemie zijn er in Nederland 7,6 miljoen tweets verstuurd over Covid-19. Wat waren de meest gebruikte hashtags?

We laten je niet langer in spanning en misschien had je het ook wel verwacht: #blijfthuis en #staysafe zijn meest gebruikte hashtags sinds corona in ons leven kwam. Zoals deze, maar dan zonder #:



Twitter rapporteerde miljoenen accounts als spam

Al voordat er sprake was van een officiële pandemie, zette Twitter de eerste stappen in het beleid om correcte informatie toegankelijk te maken. Het doel: misinformatie tegengaan. Sinds corona zijn er wereldwijd 11,5 miljoen accounts gerapporteerd als spam en wegens manipulatief gedrag omtrent de pandemie. Dat maakte het social media-platform vandaag bekend.

Wereldwijd wordt er hard gewerkt aan de verspreiding van de Covid-19 vaccins. Twitter is voor veel mensen het platform om te bespreken wat er gebeurt, maar ook om de nieuwste informatie over de volksgezondheid te vinden. Twitter zal blijven doorgaan met het uitbreiden en beschikbaar maken van de meest actuele en gezaghebbende informatie, zo is naar buiten gebracht.

Tweets van betrouwbare bronnen

In ruim dertig landen zijn ‘Twitter-evenementenpagina’s‘ gelanceerd. Daarop vind je volgens Twitter de nieuwste tweets van een aantal gezaghebbende en betrouwbare bronnen bij de overheid en de media. Je vindt er berichten als deze:



Ronan Costello namens het platform: „Vanaf het begin van de pandemie heeft Twitter nauw samengewerkt met lokale volksgezondheid-partners. Dit om betrouwbare informatie over de volksgezondheid aan de oppervlakte te brengen. Deze partnerschappen gaan door terwijl het coronavaccin over de hele wereld wordt uitgerold. Het is duidelijk dat accounthouders in Nederland het open karakter van Twitter echt hebben gebruikt om tijdens de pandemie verbonden te blijven. Het is bemoedigend om te zien hoe de #hashtag is gebruikt om veilig gedrag over volksgezondheid op Twitter te promoten.”

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Twitter met evenenementenpagina’s geprobeerd corona-informatie zo geloofwaardig mogelijk aan het licht te brengen. Daarop verschenen 300 miljoen tweets vanuit de hele wereld per week. De pagina’s bestaan nu in tachtig landen en zijn in 29 talen uitgerold.

Meest gebruikt op Twitter

Top 5 meest gebruikte emoji’s en hashtags

Emoji’s hielpen mensen om ook in tijden van corona hun gevoel te onderschrijven. De top 5 emoji’s van het afgelopen anderhalf jaar in Nederland op Twitter waren:

👇

😂

🤔

😉

🙄

Veel van de Tweets werden aangevuld met hashtags. De volgende hashtags vormen de top 5 van meest gebruikte hashtags tijdens de pandemie:

#blijfthuis

#staysafe

#blijfgezond

#corona

#coronavirus

In december verschijn een eerste overzicht van meest gebruikte hashtags.