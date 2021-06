Amerikanen vieren voor het eerst Juneteenth als nationale feestdag

De Verenigde Staten vieren vandaag voor het eerst Juneteenth. Sinds dit jaar is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 19 juni een nationale feestdag.

De wet die van Juneteenth een nationale feestdag maakt, werd afgelopen week aangenomen door de volksvertegenwoordiging en ondertekend door president Joe Biden. De dag was al in veel staten een feestdag, maar landelijk was er niks afgesproken. Na de grote Black Lives Matter-protesten die afgelopen jaar plaatsvonden nadat George Floyd en andere en andere zwarte Amerikanen omkwamen door politiegeweld, kwam er steeds meer steun voor het idee van een nationale feestdag.

Net als met kerst, Onafhankelijkheidsdag of Columbus Day, krijgen ambtenaren een dag vrij en zijn de scholen dicht. Omdat de feestdag dit jaar in het weekend valt, gebeurde dat gisteren. Op Juneteenth zijn op veel plekken in de VS parades, braderieën en andere grote evenementen, maar vanwege de coronapandemie zijn er kleinere bijeenkomsten dan normaal.

On this day in 1865, Maj. Gen. Gordon Granger arrived in Galveston, Texas, with a message: General Order No. 3, which informed the people of Texas that all enslaved people were now free.

It was from that moment that #Juneteenth was born.

Here's the order via @USNatArchives: pic.twitter.com/5oRhpUAAXH

