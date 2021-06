Oekraïens stel gaat vier maanden geboeid door het leven om relatie te redden

In een laatste poging om hun relatie van een definitieve breuk te redden, besloot een jong stel uit Oekraïne om zich bij wijze van experiment aan elkaar te boeien. Echte liefde, zou je zeggen, maar het mocht niet baten. De twee besloten na vier maanden alsnog om uit elkaar te gaan.

De 33-jarige Alexander Kudlay en zijn vriendin Viktoria Pustovitova van 29 gingen sinds Valentijnsdag geboeid door het leven. Het stel deed alles samen, zo is te zien op de foto’s op social media. Van samen boodschappen doen en koken, tot meegaan naar elkaars werk in een schoonheidssalon en een autogarage.

Onderlinge spanningen en frustratie

Aanvankelijk verliep het experiment prima, maar na een tijdje leverde het gebrek aan privacy steeds meer onderlinge spanningen en frustratie op. Zo vertelt Viktoria in een interview met persbureau Reuters dat ze vond dat ze niet genoeg aandacht van haar vriend kreeg, ondanks dat ze de hele dag met hem opgezadeld zat. „Hij zei nooit: ik mis je, terwijl ik dat juist graag wilde horen.”



Kudlay en Pustovitova realiseerden zich naarmate ze langer met elkaar opgezadeld zaten, dat ze niet voor elkaar gemaakt zijn. „We hebben over veel zaken verschillende opvattingen. We zitten niet op dezelfde golflengte en zijn gewoon totaal anders”, zegt Kudlay.

Het experiment bleek uiteindelijk niet de manier om de relatie te redden. In het bijzijn van meerdere nieuwszenders lieten de twee bij een monument in Kiev hun handboeien verwijderen. „Het is een goede les voor ons, voor andere Oekraïense koppels en voor koppels in het buitenland om niet te herhalen wat wij hebben gedaan.”



Handboeien worden geveild

Het stel heeft niet alleen een wijze les overgehouden aan het experiment, maar ook een wereldrecord. Volgens een vertegenwoordiger van een landelijk recordboek, die bij de definitieve breuk aanwezig was, is er in de wereld geen enkel stel die een soortgelijke prestatie heeft weten te leveren. Het zou dan ook gaan om een wereldrecord, meldt dagblad The Guardian. Het stel is volgens de krant van plan de handboeien in een online veiling te verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.