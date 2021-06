‘Planten tuincentra bevatten bijen- en landbouwgif’

Onderzoek toont aan dat planten in drie grote tuincentra in ons land ernstig vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen waaronder gif tegen bijen. Volgens Pesticide Action Network Netherlands (PAN NL) gaat het onder meer om stoffen die zeer schadelijk zijn voor bijen.

In 11 afgenomen monsters werden 27 bestrijdingsmiddelen aangetroffen, „met een maximum van 9 gifstoffen in freesiabollen van Groenrijk”. Het gaat voornamelijk om middelen tegen schimmel en insecten. Een van de aangetroffen stoffen was volgens PAN NL het sinds 2014 verboden Carbendazim.

„Een uiterst gevaarlijke stof die onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken, schade aan DNA, hormoonverstoring en afwijkingen bij nakomelingen”. Naast Groenrijk heeft PAN NL ook onderzoek gedaan bij Welkoop en Intratuin.

Tuincentra willen gif vermijden

Hoewel de tuincentra volgens PAN NL hebben aangegeven dat ze gif en andere verboden stoffen willen vermijden, hebben ze onvoldoende grip op de teelt van hun leveranciers. „De zelfcontrole van de branche werkt niet”, zegt bestuurslid Maarten Visschers. „Monitoring op bestrijdingsmiddelen is onvoldoende en niet transparant.”