Vrijkomen uit Iraanse gevangenis? Dat is dan 459 miljoen euro alstublieft

Een Iraans-Britse vrouw, die sinds 2016 vast wordt gehouden in Iran, heeft sinds vandaag een kleine kans om vrij te komen. Maar dat gebeurt alleen als het Verenigd Koninkrijk zo’n 459 miljoen euro schuld afbetaalt aan Iran.

De 42-jarige Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd in april 2016 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd en veroordeeld voor pogingen om het regime in het land omver te werpen met behulp van propaganda. In maart van dit jaar werd haar huisarrest opgeheven omdat ze haar straf had uitgezeten. Maar vorige week werd ze opnieuw veroordeeld. Ook dit keer moet ze een jaar gevangenisstraf uitzitten vanwege propaganda-activiteiten tegen de Iraanse regering. Vanwege het coronavirus liet Iran vorig jaar tijdelijk 54.000 gevangenen vrij in een poging de verspreiding van het virus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan.

Alleen vrij als VK militaire schuld aan Iran betaalt

De Iraanse regering liet vandaag echter weten dat Zaghari-Ratcliffe en kans heeft om vrij te komen. Maar dan moet het Verenigd Koninkrijk diep in de buidel tasten. Iran wil namelijk dat het VK de openstaande militaire schuld afbetaald. En dat kost zeker 459 miljoen euro.

Eerder noemde het Verenigd Koninkrijk de manier waarop Zaghari-Ratcliffe behandeld zou worden nog ‘marteling’. „Ze wordt tegen de wet vastgehouden en ze wordt niet goed behandeld”, zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vandaag. „Alles bij elkaar is er zeker sprake van marteling.” Volgens Raab wordt Zaghari-Ratcliffe gebruikt als ‘pion in het Iraanse spel”’. Ze zou worden ingezet als middel in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Ook gevangenenruil met Verenigde Staten

De Iraanse staatstelevisie meldde dat er ook sprake zou zijn van een gevangenenruil tussen Iran en de Verenigde Staten. Om hoeveel gevangenen het zou gaan, is niet duidelijk. Maar de Verenigde Staten spreken die bewering tegen. Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviser Jake Sullivan zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. „Er is nog veel ruimte tussen beide partijen”, zei hij.

De man van Zaghari-Ratcliffe en haar 6-jarige dochter wonen in het VK. Toen Zaghari-Ratcliffe in 2016 werd aangehouden, was haar dochter erbij. Het meisje is weet nog niet dat haar moeder opnieuw is veroordeeld.