Cel en tbs geëist tegen vrouw die eigen baby met geweld ombracht

Een vrouw die ervan wordt verdacht haar pasgeboren baby te hebben gedood hangt een celstraf en tbs boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag vijf jaar cel plus tbs met verpleging tegen Linde de W.

De 31-jarige vrouw zei zelf niets te kunnen herinneren van wat er gebeurd is, maar volgens het OM is dit niet het geval. Mogelijk dat ze probeert haar herinneringen aan het doden van de baby te verdringen.

Baby met geweld omgebracht

De W. uit Haaksbergen meldde zich op 12 april 2020 bij het ziekenhuis in Enschede, samen met haar man en baby. Het pasgeboren kind was duidelijk blootgesteld aan geweld. Het jongetje, die later de naam Ivo kreeg, had een schedelbreuk, bloeduitstortingen in en rond het hoofd en ander in- en uitwendig letsel.

Ook werden er sporen van verwurging geconstateerd bij het jonge kind. Vrij snel werd de moeder van het kind als enige verdachte aangemerkt. Zij heeft bekend dat ze haar baby heeft gedood. De vader bleek er niets mee te maken te hebben.

PTSS

De verdediging van de vrouw luidde dat ze niets kan herinneren en dat ze niet wist wat ze deed tijdens haar daad. Ze zou een posttraumatische stressstoornis hebben overgehouden aan de bevalling van een doodgeboren kind in 2017. Ze zou daarom gepanikeerd zijn.

Het OM stelt echter dat de vrouw niet in paniek is geraakt. Zo had ze alles meteen schoongemaakt na de dood van de baby en appte ze ‘over koetjes en kalfjes’ met vrienden. Geen paniek dus. Wel vindt het OM dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar was vanwege de ‘gemankeerde zwangerschapsrelatie’.

Behandeling

Om die reden spreekt het Openbaar Ministerie niet van moord, maar van doodslag op de baby. Daarom eist het OM een relatief lage celstraf, maar krijgt de vrouw wel tbs en moet ze gedwongen een psychische behandeling krijgen.