Grootste vaccinatieproducent India kampt zelf met tekort aan vaccins

Het door corona zwaar getroffen India kreeg vandaag nog meer slecht nieuws te verwerken. Naast een tekort aan zuurstof kampen sommige delen van het land nu ook met een tekort aan vaccins. Inwoners tussen 18 en 45 jaar oud moeten hierdoor nog zeker enkele weken wachten op een prik.

Ondanks dat India de grootste vaccinatieproducent ter wereld is, heeft het land momenteel zelf niet genoeg vaccins in de strijd tegen het coronavirus. Meer dan 13 miljoen mensen die zich registreerden voor een prik vanaf 1 mei moeten wachten. Meerdere staten zeggen niet genoeg vaccins te hebben om vanaf 1 mei 18- tot 45-jarigen te kunnen vaccineren.

Niet in de rij voor een prik

Autoriteiten vragen mensen in Delhi om niet in de rij te gaan staan voor vaccinatielocaties omdat er toch nog niet voldoende doses aanwezig zijn. „Zodra de vaccins er zijn, zullen we het laten weten en kun je een prik komen halen. We willen de vaccinatiecentra de komende dagen niet overbelasten”, zei minister Arvind Kejriwal.

Ook zei de minister dat de lockdown in Delhi zeker nog een weer verlengd wordt. Want naast een tekort aan vaccins kampt Delhi met een enorme stijging in het aantal coronabesmettingen. De stad zou eigenlijk aankomende maandag uit de lockdown gaan, maar de situatie is zo erg verslechterd dat versoepelingen niet verantwoord zijn.

India eerste land met 400.000 besmettingen per dag

India meldde vandaag ruim 400.000 nieuwe coronabesmettingen. Het is voor het eerst dat een land zoveel nieuwe besmettingen telt in een dag. Vorige week werden er dagelijks zo’n 300.000 nieuwe besmettingen gemeld. In de afgelopen 24 uur bezweken 3523 mensen aan de gevolgen het virus. Het totale dodental in India komt daarmee op 211.853, het drie na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.

India heeft sinds maart te maken met een extreme toename van het aantal coronabesmettingen. Dit komt mogelijk door een dubbel gemuteerde variant van het longvirus. Volgens wetenschappers heeft de regering van premier Narendra Modi de oplopende cijfers te lang genegeerd en niet voldoende maatregelen genomen om de verspreiding in te dammen.