Oud-commandant Karremans: ‘Srebrenica grote factor in mijn leven’

Het is 25 jaar geleden dat het drama in Srebrenica plaatsvond. Nog steeds spelen die herinneringen nog een prominente rol in het leven van bataljoncommandant Thom Karremans. Aankomende maandag start een documentaire over de gruwelen die zich daar afspeelden.

Dat vertelt de 71-jarige Karremans in een interview met met NRC. „Srebrenica is er natuurlijk niet meer elke dag, maar het blijft een factor in mijn leven. Een heel grote factor.” Srebrenica staat bekend als een van de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 11 juli 1995 valt het Bosnische-Servische leger de Bosnische stad Srebrenica binnen. Daar stationeren op dat moment ruim 400 Nederlands militairen (Dutchbat). Onder het bevel van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic worden duizenden aanwezige moslimmannen gedeporteerd en vermoord.

Boosheid

Deze gebeurtenis staat ook wel bekend als het bloedbad van Srebrenica. Karremans noemt dit bloedbad in het interview met NRC „Mission Impossible.” Hij legt uit dat deze gruweldaden nog steeds worden afgeschoven op de mannen en vrouwen van Dutchbat. En dat zorgt volgens hem voor boosheid. „Terecht dat deze mannen en vrouwen, die hun stinkende best hebben gedaan, boos zijn. En na 25 jaar heel erg boos zijn. Ik ben ook boos”, aldus de commandant.



Ontmoeting oorlogsmisdadiger Mladic

En die boosheid is voor Karremans de reden om mee te werken aan de documentaire Srebrenica – De machteloze missie van Dutchbat. Hierin zijn onder andere beelden te zien dat Karremans oorlogsmisdadiger Ratko Mladic ontmoet. „Ja, dat zijn nog steeds pijnlijke beelden om terug te zien. Dit was geen taak op het niveau van een bataljonscommandant. Daar had het hoogste niveau van de VN moeten staan. Een VN-generaal. Niet ik”, vertelt hij. Daarover vervolgt de oud-militair: „Srebrenica is een bijzonder zere plek. Ik wil nog steeds dat de regering in het openbaar haar excuses aanbiedt. Aan het bataljon. En dus ook aan mij. We verdienen het om met respect gerehabiliteerd te worden.”

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juli is de driedelige documentaire Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat om 20:30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

