Lewis Hamilton al bezig met nieuwe carrière: ik wil acteur worden

Lewis Hamilton heeft zijn plannen voor de toekomst al uitgetekend. Na zijn carrière als Formule 1-coureur wil hij aan de slag als acteur, meldt DAZN F1.

Als coureur gaat Hamilton nog niet met pensioen, maar nu hij 36 jaar is kan het bijna niet anders of de meervroudig wereldkampioen gaat over een tijdje stoppen met Formule 1. Wie de coureur volgt, weet waarschijnlijk dat hij zich al volop bezighoudt met fashion, kunst, Extreme E (racen met 1.650 kilo zware, 557 pk sterke elektrische offroaders) en muziek. Ook is hij deels eigenaar van een vegan restaurantketen: Neat Burger. Maar het blijkt nog niet genoeg: Hamilton ziet een toekomst als acteur ook wel zitten.

Hamilton de acteur

Aan DAZN F1 verklapt Hamilton dat hij ambitie heeft om te acteren. Nou wordt dat bij iemand in de topsport bijna automatisch geen ‘leuke hobby voor erbij’. „Ik wil wel de beste zijn in alles wat ik doe”, vertelt hij eerlijk. Als ik mee ga werken aan een film, ga ik naar lessen en keihard leren en studeren om ervoor te zorgen dat ik die emoties laat overkomen zoals het zou moeten. Op dit moment heb ik geen tijd, dus ik denk dat ik me er pas mee ga bezighouden als ik met de Formule 1 stop.”



Ook in 2022 Formule 1

Wanneer Hamilton van plan is te stoppen met Formule 1, is niet bekend. De coureur heeft in ieder geval aangegeven dat hij ook in 2022 nog wil blijven racen, door onder andere deel te nemen aan een Pirelli 2022-bandentest. Die vond in april plaats. Daar liet hij weten dat hij graag wil dat zijn nieuwe Mercedes-contract zo spoedig mogelijk ondertekent wordt. „Ik ben van plan hier volgend jaar te zijn en deel te nemen. Ik wil Pirelli helpen”, verklaarde hij.

„Het is iets dat coureurs denk ik allemaal hebben gewenst: hogere prestatiebanden”, zei hij hierover. De coureur vond het belangrijk om bij de bandentest te zijn om te peilen in welke verschillen hij nog zou kunnen helpen. Volgens Hamilton was het een goede eerste test.

Toto Wolff wil Hamilton

Ook teambaas Toto Wolff benadrukte door te willen gaan met Hamilton. „Het wordt tijd om te praten”, verklaarde hij tegen de website van Formule 1. „Zoals ik altijd heb gezegd: er is geen reden om het huwelijk niet voort te zetten. We hebben onze les geleerd en moeten het niet laten liggen tot na de kerstvakantie.”



