Politie in Brussel zet 750 man in om groot feest in park te beëindigen

De politie in Brussel heeft met 750 man een illegaal feest in stadspark Ter Kamerenbos moeten af kappen. Bij het feest genaamd ‘La Boum 2’ waren volgens de Belgische politie zeker 2000 mensen aanwezig.

Het feest was een soort vervolg op het nepfestival ‘La Boum’ van 1 april. Ondanks dat het bleek te gaan om een 1 aprilgrap, kwamen er duizenden mensen op af. Het liep toen behoorlijk uit de hand in het park. Het leidde tot wat Belgische media ‘een veldslag tussen jongeren en de politie’ noemden, met tientallen gewonden en arrestaties.

Vandaag stond ‘La Boum 2’ gepland en de politie vreesde vandaag voor een herhaling van 1 april. De autoriteiten hebben het feest verboden, maar daar lijken velen zich niets van aan te trekken.

Waterkanon ingezet om feest te stoppen

De mensen achter ‘La Boum 2’, jongeren die die de coronamaatregelen zat zijn, riepen de feestvierders vandaag wel op om het vreedzaam te houden. Ondanks de oproep, liep het ook vanmiddag weer uit de hand. De politie moest een waterkanon inzetten om het park te ontruimen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wij stellen vast dat de sanitaire maatregelen niet worden gerespecteerd in het #Terkamerenbos@zpz_polbru zal overgaan tot ontruiming van de plaats.

Nous constatons que les mesures sanitaires ne sont pas respectées #BoisdelaCambre#zpz_polbru va procéder à l'évacuation des lieux — PolBru (@zpz_polbru) May 1, 2021

Volgens Belgische media zijn er 750 agenten op het feest afgestuurd. Er zouden zestien infanteriepelotons van 40 agenten aanwezig zijn. Ook zouden er meerdere arrestatieteams in burger in het park zijn en achttien agenten te paard.

Flashmob bij centraal station

Vanmorgen was er in het centraal station van Brussel een flashmob, waarbij plotseling honderden mensen op de trappen van de stationshal dansten en coronamaatregelen negeerden. En ook gisteren protesteerden mensen in Brussel, als was dat protest grimmiger. Op twee plaatsen, bij het paleis van justitie en bij de Hallepoort, werden een afbeelding van een strop en een boodschap geprojecteerd.

Het protest van vrijdag was georganiseerd door de actiegroep Wake Up Belgium, die een boodschap wilde sturen aan politici en in het Engels waarschuwden: ‘U zal hier berecht worden’. De actiegroep verwijt de politiek „een gebrek aan gezond verstand, onbekwaamheid en repressieve wetten”. De anti-lockdowngroep eist dat het „niet meer over cijfers, maar over mensen gaat”.