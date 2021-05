Amerikaanse CDC waarschuwt: Kus en knuffel geen kippen en andere vogels

Amerikanen mogen voorlopig even niet knuffelen en kussen met kippen en andere vogels. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) geeft dit advies naar aanleiding van een salmonella-uitbraak.

Inmiddels zijn er in verschillende staten al gevallen van salmonella vastgesteld. In totaal zijn er 163 gevallen van salmonella bekend verspreid over 43 staten. De echte cijfers zullen volgens het CDC echter hoger uitvallen, veel mensen genezen namelijk zonder medische hulp en laten zich dus ook niet testen. Van de 163 salmonellagevallen zijn er 34 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Tot nu toe is er nog niemand overleden.

Salmonella door vogels

Een derde van de besmettingen komt voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Op basis van interviews met de mensen die salmonella hebben opgelopen blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te maken heeft met het houden van vogels in de achtertuin. Vogels kunnen volgens het CDC salmonella bij zich dragen ook als ze er gewoon gezond uitzien. De ziektekiemen verspreiden zich makkelijk.

Symptomen van salmonella besmetting zijn diarree, koorts en buik krampen die binnen zes uur tot zes dagen na contact met de bacterie ontstaan. Het ziek zijn duurt meestal 4 tot 7 dagen en de meeste mensen genezen zonder medische behandeling.

Kus en knuffel geen vogels

Om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden doet het CDC de volgende oproep: Kus en knuffel niet met vogels. Als je dat wel doet kunnen er ziektekiemen in je mond terecht komen, waar je ziek van wordt. In de Verenigde Staten lopen elk jaar zo’n 1,35 miljoen mensen salmonella op, waarvan ongeveer 420 mensen overlijden als gevolg van de besmetting.