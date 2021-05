Reizen naar landen met positief reisadvies? 5 plekken op een rij

Bij de langzame heropening van de internationale reiswereld komt ook keuzestress kijken. Waar is het veilig en waar is het de moeite waard om naartoe te reizen? Metro zet vijf bijzondere plekken onder elkaar waar nu een gele kleurcode en dus een positief reisadvies voor geldt.

Terwijl de IC-opnames en besmettingscijfers de goede kant op (lijken te) gaan, maakt Nederland zich al op voor een drukke zomer. Reisorganisaties merken sinds de laatste persconferentie al dat het aantal boekingen dramatisch stijgt. Daarnaast geven ook commerciële teststraten aan dat het aantal testreserveringen al grotere proporties aanneemt dan een paar weken geleden.



Vanaf vandaag gaan een aantal landen op geel/groen – maar let op! ⚠️



In veel landen gelden nog maatregelen voor reizigers uit Nederland. Het kan zijn dat je bij aankomst in quarantaine moet. En per gebied kan de situatie verschillen ⤵️https://t.co/cjzLRJMUAt#wijsopreis — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) May 15, 2021

Reisadvies voor landen verschillend

De vraag blijft welke vakantiebestemmingen het meest toegankelijk en veilig zijn. Maar vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zijn een aantal plekken vrijgegeven. Nu geeft BuZa dus weer per land aan of het veilig is om er naartoe te reizen. Maar in veel van deze landen gelden nog steeds beperkende maatregelen. Het grote verschil is dat bij terugkomst uit deze landen een quarantaine in Nederland niet nodig is.

5. Nyungwe Forest National Park, Rwanda

De meest verrassende naam op de lijst van landen met een positief reisadvies is waarschijnlijk Rwanda. Ondanks dat het land een enerverend en nogal bloederig verleden kent, is het nu dus vrijgegeven voor reizen door de Nederlandse overheid. Dat komt vooral door de vooruitstrevende rol die het Centraal-Afrikaanse land op zich neemt in de bestrijding tegen corona en in de vaccinatiestrategie. Daarbij neemt de Rwandese overheid voor reizigers nog steeds wel de volgende maatregelen:

Negatieve test van maximaal 72 uur oud voor vertrek;

Opnieuw testen bij aankomst op vliegveld in Rwanda;

Avondklok tussen 22.00-04.00 uur.



Are you a solo traveler? Have you considered exploring the Nyungwe Forest National Park in Rwanda? #VisitRwanda #solotravel #Tembelia pic.twitter.com/Gr9Cc5vYAy — Tembelia | Africa Travel (@Tembeliaa) January 9, 2020

Maar één van de meest speciale plekken in ‘het land van de duizend heuvels’ is het Nyungwe Forest National Park. Dit park is te vinden in het zuidwesten van Rwanda en huisvest zo’n 310 vogelsoorten daarnaast 75 verschillende zoogdieren. Ook vind je hier naast de mens nog dertien andere primaten – opperdieren – zoals de chimpansee. Eenmaal in het park kun je overnachten in primitieve hutten, luxe tenten of gewoon onder de sterren. Daarnaast garandeert de Rwandese toerisme sector dat er honderd procent kans is op het zien van een chimpansee en nul procent kans op een schubdier.

4. Dublin, Ierland

De hoofdstad van Ierland is een van de meest intrigerende steden van Europa voor reizen. De straten van de stad zijn overvloeiend met historische waarde. Zo vind je naast de schitterende architectuur in Dublin ook de oogverblindende Trinity College bibliotheek. Deze bibliotheek heeft een collectie van zo’n 4,5 miljoen werken en is daarmee de grootste bibliotheek van het land. Daarnaast is het een van de mooiste van heel Europa.



Mocht je tijdens het reizen geen zin hebben in prachtige architectuur, maar de cultuur van het land toch willen meekrijgen, dan kun je altijd terecht in een van de vele imponerende pubs in Dublin. Zo vind je in het centrum van de stad de pub ‘The Long Hall’. Sinds 1766 is deze pub een van de bekendste en mooiste pubs van het land. Het wordt ook wel beschreven als ‘honderd jaar terug gaan in de tijd’.



The Long Hall, Dublin, Ireland 🇮🇪 pic.twitter.com/WRBLKE1aUl — Jack Chambers (@JackChambersGB) January 1, 2021

Maar ook voor reizen naar Ierland gelden nog steeds inreisbeperkingen. Zo moet je ook voor een vlucht naar het land van de Guinness een negatieve PCR-test kunnen laten zien. En ook geldt in Ierland nog steeds een veertiendaagse quarantaineverplichting. Maar deze kun je met negen dagen verkorten door een schriftelijke bevestiging van een negatieve test op zak te hebben.

3. Het Saimaameer, Finland

Voor toeristische reizen naar Finland lijkt vanuit het Scandinavische land nog weinig enthousiasme. De regels in het land schrijven namelijk voor dat alleen noodzakelijk reizen zijn toegestaan. Hieronder valt in ‘het land van de duizend meren’ dan wel familiebezoek en studie. Vooraf is weliswaar geen verplichting tot negatief testen, maar bij aankomst is er dan wel een verplichting om gelijk te testen.



This picture was taken in summer 2 years ago in Savonlinna, from Kasinosaari. I was lucky to catch the beautiful sunset landing on the Lake Saimaa.#photography #ThePhotoHour #PhotosOfMyLife #PictureOfTheDay pic.twitter.com/10eBtR1iyK — Anu Laine Photography (@AnuLainePhotog1) June 3, 2020

Maar als je ondanks alles toch het Scandinavische land bereiken, dan wacht een oase van rust en pracht. Het Saimaameer is hiervan, als een van de mooiste meren van Europa, een blinkend voorbeeld. ‘Het meer van de duizend eilanden’ is naast adembenemend ook plek voor bezinning. Zo staat Savonlinna als belangrijkste stad in het gebied bekend om zijn spa, sauna en massagefaciliteiten.

2. Braga, Portugal

De op drie na grootste stad van Portugal is het bolwerk voor jongeren in Portugal. De stad kan als studentenstad worden vergeleken met Groningen en daarom werd de stad in 2012 ook verkozen tot Jeugdhoofdstad van Europa. Mede daardoor is de stad gevuld met een overvloed aan cafe’s, restaurant’s terrassen, winkels én, niet niet vergeten, kerken. ‘Het Rome van Portugal’ heeft zijn bijnaam te danken aan de meer dan 30 kerken in de binnenstad. Daarnaast is zijn kathedraal de oudste in Portugal en daardoor nog indrukwekkender.



Om in Braga te komen, zijn er nog wel wat bergen te beklimmen. Zo is ook in Portugal voor reizigers een negatieve PCR-test noodzakelijk. Bij aankomst geldt dus ook een thuisquarantaine, op eigen accommodatie, van twee weken. Desondanks lijkt het erop dat Portugal binnen afzienbare tijd gaat versoepelen met het oog op de aanstaande zomer.

1. Koh Phi Phi, Thailand

De absolute kraker in dit rijtje is het Thaise eiland Koh Phi Phi. Voor wie zich soms in zijn dromen in het paradijs waant, kan hier die fantasie werkelijkheid worden. Want ook Thailand kreeg vanaf 15 mei een positief reisadvies van de Nederland regering.

Desondanks lijkt reizen naar Thailand voorlopig nog erg ingewikkeld. De gebruikelijke inreisbeperkingen van quarantaine zijn namelijk niet eens het grootste struikelblok. Op voorhand moet je als reiziger al een visumaanvraag doen, die een stuk minder soepel verloopt dan voor deze pandemische tijden.



Koh Phi Phi, Thailand – At this natural paradise island the movie “the beach” was shot. pic.twitter.com/oXhNyDn6ww — TravelOverdose (@TravelOverdose) September 21, 2014

Het eiland ligt ten zuidwesten van het vasteland van Thailand en is bereikbaar met de boot vanaf de steden Krabi en Phuket. Het eiland telt officieel zo’n 2500 inwoners, maar geldt als het walhalla voor strandliefhebbers en snorkelaars. Wanneer je het ietwat toeristisch centrale dorp met een longtailboot achter je laat, verdrink je in de schoonheid van het eiland. Zo treed je opeens de parelwitte stranden en het eindeloos fraaie uitzicht over de Andamanse Zee tegemoet.