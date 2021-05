Grootste ijsberg ter wereld afgebroken van Zuidpool (maar nog niet losgeslagen)

Een kolossale ijsmassa is afgebroken van de ijsplaat op de Zuidpool. Met satellieten is te zien dat de grootste ijsberg ter wereld nu los is van een de rest van de gletsjers. De berg is zo’n 4320 vierkante kilometer groot en daarmee ietwat kleiner dan de provincie Noord-Brabant.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA zag vanaf satellieten de A-76, zoals de berg heet, loskomen. Daarna zijn onderzoekers van verschillende landen opgetrommeld om het fenomeen zelf waar te gaan nemen. Zo bevestigen de British Antarctic Survey en de US National Ice Center inmiddels de losgeslagen beelden van de ijsberg.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved #A76 is now the biggest iceberg in the world!

The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here's how it looked on 16 May👇https://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021