Gigantisch kinderpornonetwerk met 400.000 leden opgerold door Duitse politie

In Duitsland is een gigantisch kinderpornonetwerk opgerold. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt in een persbericht. Het platform werd in 2019 opgericht en had inmiddels al meer dan 400.000 leden.

Het platform ‘Boystown’ opereerde sinds juni 2019 op het darkweb en verspreidde daarop kinderporno. Ook waren er twee chatsites aan Boystown verbonden, waarmee gebruikers ideeën uitwisselden. Het was alleen bereikbaar met specifieke software, configuraties of autorisatie.

Internationaal kinderpornonetwerk

Maar het opgerolde netwerk spreidde zich volgens de politie verder uit dan alleen Duitsland. Het platform was volgens de autoriteiten internationaal en werd het illegale materiaal wereldwijd uitgewisseld. Daarmee was het volgens de politie „één van de grootste en meest productieve kinderpornonetwerken ter wereld”.

De politie wist het netwerk te achterhalen en uit te schakelen in samenwerking met Europol en met behulp van opsporingsorganisaties uit Nederland, Australië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Ook zijn er in april vier arrestaties gedaan. De drie hoofdverdachten zijn een 40-jarige man uit Paderborn, een 49-jarige man uit München, en een 58-jarige man uit Noord-Duitsland die al enkele jaren in Paraguay woont. Voor hem werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

3500 berichten op kinderpornonetwerk

Een vierde, 64-jarige man, werd aangehouden als meest actieve gebruiker van het kinderpornonetwerk. Hij zou maar liefst 3500 berichten hebben gedeeld, met name foto’s van kinderporno. Het materiaal op de website bevatte volgens de opsporingsdiensten „opnames van het meest ernstige seksueel misbruik van jonge kinderen”. Er zouden met name jongens te zien zijn op de beelden.

Meer arrestaties

Europol laat in een statement weten dat het verwacht dat er in de nabije toekomst wereldwijd nog meer arrestaties gaan volgen en dat er nog meer kinderen zullen worden gered. Dit omdat politie van over de hele wereld inlichtingen heeft gekregen van Europol, die onderzocht kunnen worden door landelijke politie-eenheden. De beelden zijn in beslag genomen en zullen worden gebruikt bij slachtofferidentificatie.

Zieke geesten

Op social media wordt geschokt gereageerd op het nieuws. „Die naam alleen al, Boystown, rillingen over mijn lijf”, zegt een Twitteraar. „4 opgepakt, 399.996 te gaan”, laat een ander weten. En in dezelfde trant: „Laat dit even op je inwerken. 399.996 zieke geesten lopen gewoon vrij rond. Ook in Nederland.”