‘Brokstukken Chinese raket neergestort in Indische Oceaan’

Brokstukken van de grote Chinese raket die vorige maand werd gelanceerd zijn volgens China terechtgekomen in Indische Oceaan. Chinese staatsmedia melden dat het object ergens ten zuidwesten van Sri Lanka en India in de oceaan is beland.

Het puin van de raket zou om 04.24 uur Nederlandse tijd de atmosfeer zijn binnengedrongen. Het grootste gedeelte van de raket zou zijn verbrand bij het binnengaan van de dampkring. De Chinezen stellen dat het heel onwaarschijnlijk is dat er schade is veroorzaakt.

Internationale afspraken

Ruimte-experts hadden gewaarschuwd dat delen van de dertig meter grote raket mogelijk op bewoond gebied terecht hadden kunnen komen. Het Europees ruimtevaartagentschap ESA vreesde dat brokstukken van de draagraket in Zuid-Europa zouden neerkomen. En ook Washington had geklaagd dat volgens de internationale afspraken raketten gecontroleerd moeten terugkeren in de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken.

Bij deze raket was het niet het geval. Het object raasde de afgelopen tijd ongecontroleerd door de ruimte. Dat het dit weekend zou neerstorten was duidelijk, maar niemand wist precies waar en wanneer. Daarbij was de raket die in de Indische Oceaan belandde één van de grootste door mensen gemaakte objecten, die ooit in de atmosfeer terugkeerde. Het object woog meer dan 20 ton. Het was dan ook vrijwel onmogelijk ook goed te voorspellen welke onderdelen zouden verbranden en welke zouden neerstorten op aarde.

Zorgen over raket waren ‘westerse hype’

Ondanks dat de kans dat het in de oceaan zou belanden erg groot was, uitte landen hun zorgen. China bleef echter volhouden dat er geen reden tot paniek was. Het land schreef de zorgen af als een ‘westerse hype’.

China is al langere tijd druk bezig met ruimtevaartprojecten. Het ruimtestation die de Chinezen momenteel bouwen, zou straks wel eens de enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren te oud.