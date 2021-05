Chinese raket bereikt dit weekend de aarde, maar niemand weet waar

Het is darten met een raket als pijl en de aarde als dartbord. Dit weekend komt de Chinese ruimteraket neer op aarde. Maar anders dan bij profdarters, weet niemand precies waar of wanneer de pijl, of in dit geval de stukken puin, neer zal komen.

Wat we wel weten is dat dit weekend een deel van de 30 meter hoge Chinese raket, die eind april werd gelanceerd en sindsdien ongecontroleerd door de ruimte sjeest, de aarde zal bereiken. De raket is nu bezig met zijn laatste baantjes om de aarde. Het projectiel zou mogelijk morgen tussen 19.00 uur en 20.00 uur terugkeren in de atmosfeer. Op verschillende websites is de koers te volgen.

Raket weegt meer van 20 ton

De raket weegt meer dan 20 ton en behoort tot de grootste door mensen gemaakte objecten die ooit in de atmosfeer zijn teruggekeerd. Het is nu vrijwel onmogelijk om te voorspellen welke onderdelen zullen verbranden en welke neerstorten.

Ook is het gebied waar de brokstukken terecht zouden kunnen komen erg groot. Volgens het Europees ruimtevaartagentschap ESA kunnen brokstukken in Europa neerkomen, waarschijnlijk in Zuid-Europa tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. Maar de brokstukken kunnen ook net zo goed ergens anders langs deze strook terechtkomen. De hele strook ten zuiden van New York en ten noorden van Sydney is een mogelijke crashplek. Gezien de omvang van de oceanen is de kans dat het ruimteafval in het zeewater terechtkomt erg groot.

China: geen reden tot paniek

Volgens Peking is er dan ook geen reden tot paniek en kan altijd nog tijdig worden gewaarschuwd. De kans dat het ruimteafval schade op aarde aanricht is volgens China erg klein, beklemtoonde een regeringswoordvoerder in Peking nadat Washington zorgen uitte over de kans dat brokstukken in de bewoonde wereld kunnen belanden. Washington klaagde dat volgens de internationale afspraken raketten gecontroleerd moeten terugkeren in de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken.

China is druk bezig met ruimtevaartprojecten en als er een Chinees ruimtestation functioneert, kan dat straks het enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren ‘uitgewoond’ en ziet de laatste jaren tegemoet. Het is overigens de tweede keer in een jaar tijd dat een Chinese draagraket ongecontroleerd op de aarde terugvalt. In mei vorig jaar was dat in de Atlantische Oceaan vlakbij de kust van West-Afrika.