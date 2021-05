Chinese raket die ongecontroleerd door de ruimte raast crasht mogelijk op aarde

Een deel van een Chinese raket raast momenteel ongecontroleerd door de ruimte. Het was onderdeel van een nieuw ruimtestation en valt nu deels weer terug in de richting van onze planeet. Het probleem: waar de raket mogelijk terechtkomt is nog onbekend.

Volgens ruimtevaartexperts is de kans groot dat de raket binnenkort ergens op aarde zal neerstorten. Dat meldt The Guardian vandaag. Momenteel raast de kern van de zogeheten ‘Long March 5B-raket’ met een snelheid van ruim 25.000 kilometer per uur, zo’n 7 kilometer per seconde, om de aarde.

Raket volgens experts niet onder controle

De raket zou volgens experts niet onder controle zijn en de afgelopen dagen zo’n 80 kilometer aan hoogte zijn verloren. Inmiddels cirkelt het op ongeveer 300 kilometer hoogte. De meester ruimteraketten hebben veel minder snelheid en komen terug naar de aarde op een vooraf bepaalde locatie.

Doordat de raket zo snel vliegt, is het lastig om te voorspellen waar hij zal neerstorten. Wel is de kans volgens experts groot dat het object in zee zal belanden. Het aardoppervlak bestaat immers voor het grootste deel uit oceaan. Naar verwachting crasht de raket ergens in de komende dagen omdat de invloed van de zwaartekracht steeds groter wordt naarmate het object lager komt te vliegen.

Op verschillende websites is de koers te volgen. Ook wordt de toekomstige koers, voor zover dat te berekenen is, weergegeven. Vandaag vliegt het object meerdere keren over Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Vanaf morgen kan de raket ook over Europa vliegen.

Ruimtestation voor drie astronauten

China lanceerde afgelopen donderdag het eerste onderdeel van het nieuwe ruimtestation. De raket met de zogenaamde Tianhe-module steeg op vanuit de Zuid-Chinese eilandprovincie Hainan. De module is het eerste onderdeel van het nieuw op te zetten ruimtestation. De afscheiding van dat onderdeel was succesvol. Uiteindelijk moet het ruimtestation drie astronauten kunnen huisvesten. In 2022 moet het af zijn.

Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. „De vorige keer dat een soortgelijke raket in China werd gelanceerd, eindigde dat met grote lange metalen staven die door de lucht vlogen en werden gebouwen in Ivoorkust beschadigd”, zegt ruimtevaartdeskundige Jonathan McDowell tegen The Guardian. „We hebben veel geluk gehad dat toen niemand gewond is geraakt”, aldus McDowell.