Zo kan het met vaccins ook: 50 miljoen Britten hebben coronaprik gehad

In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 50 miljoen coronaprikken gezet sinds de vaccinatiecampagne begin december begon. De regering meldt dat ruim een kwart van de volwassen bevolking volledig met een van de vaccins ingeënt is. Hoe gaat het ondertussen in Nederland?

Zo’n 34 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben hun eerste vaccinatie gehad. 15 miljoen hebben ook hun tweede dosis toegediend gekregen.

Vaccins zorgen voor grote impact

Dit heeft volgens de regering al een „aanzienlijke impact” gehad op het Verenigd Koninkrijk, dat eerder zwaar werd getroffen door de pandemie. Het aantal positieve tests en sterfgevallen door Covid-19 is dit jaar fors afgenomen.



More than 50 MILLION doses of coronavirus vaccine have been administered across the UK 🇬🇧💉 pic.twitter.com/UD64JLmddp — Conservatives (@Conservatives) May 3, 2021

De regering wil voor eind juli alle volwassenen een coronavaccin aanbieden. Volgens de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, lijkt het erop dat dit gaat lukken. Vaccinatieminister Nadhim Zahawi noemt het vaccinatieprogramma tot dusver een groot succes.

Net als zijn collega wijst Zahawi erop dat het werk er nog niet op zit. „Elke prik brengt ons een stap dichter bij het beëindigen van deze pandemie”, benadrukt hij. Beide ministers vragen Britten zich te laten inenten zodra ze uitgenodigd worden.

Hoe gaat het met vaccineren in ons land?

Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid waren er in ons land – op het moment van schrijven – 5,6 miljoen prikken gezet. De afgelopen week werd verwacht 650.000 nieuwe vaccins aan Nederlanders toe te dienen. Of dat is gelukt, is nog niet bekendgemaakt.

Hoewel het qua vaccineren hier allesbehalve van een leien dakje gaat, is het streven wel eerder klaar te zijn dan in het Verenigd Koninkrijk. Overzee moeten uiteraard wel veel meer prikken dan in Nederland worden gezet. Vrijdag liet het ministerie van Volksgezondheid van coronaminister Hugo de Jong weten nog uit te gaan van begin juli. Dan heeft iedere Nederlander die dat wil kans gehad om een eerste prik te krijgen.



Veel mensen kijken uit naar hun vaccinatie. Want met elke prik komt ons oude leven dichterbij. Mensen van 65+ zijn al uitgenodigd. Vanaf vandaag herhalen we die oproep op verschillende manieren, speciaal voor wie nog niet op de uitnodiging is ingegaan. 👉 https://t.co/mfhsqZplsb pic.twitter.com/AjO07ceKni — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 30, 2021

Vandaag zat het even tegen. Verschillende test- en vaccinatielocaties moesten dicht vanwege te harde wind. Het ging om Zuidland, Veenendaal, Vianen, Woerden, Malden, Beverwijk en Vlissingen.

Nieuwe groep aan de beurt voor vaccins

Een nieuwe groep mensen met medische risico’s komt deze week in aanmerking voor vaccinatie tegen het coronavirus. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld diabetes mellitus, mensen met een afweerstoornis en mensen met problemen aan luchtwegen, longen, hart of nieren. Deze mensen worden vanwege hun medische toestand elk jaar ook al uitgenodigd voor de griepprik.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat het om ongeveer 1,5 miljoen mensen gaat. De uitnodigingen worden in de komende drie weken verstuurd, te beginnen op donderdag. De groep bestaat uit mensen die tussen 1961 en 2003 zijn geboren.