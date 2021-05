Bezorgde kijkers over ‘meest bizarre’ Help, mijn man is klusser: Ren vrouw, ren!

De aflevering van Help, mijn man is klusser! deed gisteravond bij veel kijkers een akelig gevoel in de onderbuik ontstaan. De (niet) klussende man bleek onder andere een voorliefde voor camera’s te hebben, en niet die van de crew van het RTL-programma. Al is niet alles wat het lijkt, verdedigt een vriend van het veelbesproken stel. Iets wat ‘stopcontact-Karin’ nog als geen ander weet.



Hij vraagt van alles over de stroom…

Want!

De camera's moeten nog terug straks…#hmmik #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/BZ0KMygjqC — Patricia (@kijktdoorjeraam) May 3, 2021



Ik krijg hier een heel akelig gevoel bij…. — Ellen (@Ellen_Tielen) May 3, 2021

Deze aflevering staat Brenda centraal. Ze heeft haar man opgegeven voor Help, mijn man is klusser! omdat ze al tijden met haar kinderen in een bouwput tussen de open elektra slaapt, vertelt ze aan presentator John Williams. „Hi John, ik ben radeloos. Alsjeblieft, help ons”, riep ze op in een video. Haar man David voert ondertussen al maanden niks uit. Nu ze dreigt te vertrekken, brengt John een bezoekje. Al gauw wordt het Williams en de kijker duidelijk dat de bouwput niet de enige zorg van het stel is.



Gisteren meest bizarre aflevering van Help mijn man is klusser zitten kijken… wat een gestoorde freak die gast. Die vent heeft echt hulp nodig… #HMMIK #controlfreak — Gijs (@GijsKanters84) May 4, 2021

Reacties Twitter op Help, mijn man is klusser!

Op Twitter reageren mensen op de aflevering en vragen zich hardop af of de niet-klussende David wel de echte reden is waarom Brenda wil vertrekken. Velen menen dat ze bang is voor haar man, die het huis vol met camera’s heeft laten hangen. Sommigen vragen zich dan ook af of ze wel naar een aflevering van Help, mijn man is klusser! kijken en niet naar Gestalkt.



#hmmik kijken we nou naar een aflevering van Help, mijn man is klusser of gestalked???? Als ik die vrouw was, zou ik een goede psycholoog zoeken en haar man bij het vuilnis zetten. — Aişe G (@AyseOG) May 3, 2021

Ook hebben veel vrouwen een ‘ren-advies’ voor Brenda. „Run girl run! Ga weg.”



Ik kijk #HMMIK terug. Dit gezin heeft toch veel grotere problemen dan alleen die bouwval? Hoe kun je functioneren met zo’n achterdochtige vent? Ren vrouw. Ren! — Shareena (@Shareena1983) May 4, 2021



En dan is er nog zijn ‘eigen kamer’ die op slot zit en bij de kijkers heel wat vragen oproept, evenals zijn rugzak:



#helpmijnmanisklusser zoveel vragen.. waarom zit zijn slaapkamer op slot? Waarom de camera’s? Wat zit er in die tas? Waarom de post langs sturen ter controle? Waarom doe je mee aan #HMMIK? Is dit een SOS? — Bali (@Loesje69297672) May 3, 2021



Maar… WAT ZIT ER NOU IN KAMER DIE OP SLOT ZIT?!?! #hmmik pic.twitter.com/sJoDrOD5yI — Yuri Lansbergen (@yoekie) May 3, 2021



Vooral die rugtas. Hij bleef er maar mee op en neer rennen.

Suspicious… #hmmik — Rob (@sjuufrob) May 3, 2021

Maar het blijft natuurlijk een televisieprogramma en daarin kan nog weleens iets uit z’n verband worden gerukt, merkt een vriend van het stel op, wiens bericht door anderen wordt gedeeld. Zo zou David volgens hem „superlief zijn” voor z’n vrouw en kinderen. „Niets is wat het ooit lijkt.”



Er zijn ook kijkers die het maar „een raar programma” vinden en weinig sympathie voor Brenda kunnen opbrengen.



Ik keek ‘es een keer #hmmik. Wat een idioot programma: mevrouw kruipt huilerig in de slachtofferrol en meneer moet verbouwen. Wat nou? Waarom doe je dat niet samen? Hoezo moet de man dat doen en vertrekt mevrouw naar elders?

Schiet mij maar lek, hoor. Wat een raar programma! — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) May 3, 2021



Ja doei hoor, dit was zo’n jankmevrouw. — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) May 3, 2021

Of mensen die het allemaal wel mee vinden vallen.



Dat viel toch wel mee? Ik herkende vooral een Noord-Hollandse stugge man die slecht communiceerde en door de omstandigheden (verbouwing-zwangerschap) de situatie niet goed meer overzag. Komt wel goed met die twee. #hmmik — 🌊Mariska // Bring the vax on! 💉 (@135mm_EHV) May 3, 2021

En dan is er ook iemand die denkt dat het allemaal gespeeld is.



Hoe het ook zij, na afloop van de verbouwing beloven de twee hulp te zoeken, besluiten ze in het programma.

Hier kijk je de aflevering terug.