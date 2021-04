32 jaar na stadionramp Hillsborough: ‘De 96 kwamen niet meer thuis’

De voetbalwereld staat vandaag stil bij het drama in het Hillsborough stadion dat plaatsvond in 1989. Daarbij kwamen toen 96 supporters om door verdrukking. De schuldvraag is tot op de dag van vandaag nog steeds onderwerp van discussie.

Het idee van volle voetbalstadions of evenementenhallen lijkt nu bijna onwerkelijk. Maar er is toch echt een tijd geweest met volle stadions en uitzinnige mensenmassa’s. Dat deze combinatie kan leiden tot noodlottige situaties, maakt de stadionramp op Hillsborough nog steeds pijnlijk duidelijk. Op die dag gingen namelijk 96 mensen naar een voetbalwedstrijd en kwamen daarna niet meer thuis.

The Hillsborough disaster told through the eyes of Des Lynam, who was in the stadium for the BBC.

This was broadcast in 2009 on Football Focus for the 20th anniversary. Both powerful and heartbreaking.

