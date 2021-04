Op sommige scholen geen Koningsspelenlied wegens referentie aan seks

Verschillende scholen van het Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (VVGO) in Bunschoten zullen dit jaar het Koningsspelenlied niet draaien, zo meldt RTV Utrecht. De scholengemeenschap nam dit besluit nadat er onrust ontstond onder ouders omdat er in het lied verwezen zou worden naar seks.

Met name de zin ‘De jiggyjig doen we met elkaar’ wordt gezien als een referentie aan seks. De term ‘jiggyjig’ kan namelijk gezien worden als een dans, maar inmiddels is er ook een seksuelere betekenis die rondgaat. Er ontstond dan ook onrust bij ouders, waarop de scholengemeenschap besloot het lied dit jaar over te slaan.

Dubbele betekenis ‘jiggyjig’

„Het lied is anderhalve week geleden uitgekomen en gaat onder meer over seksuele gelijkheid, genderneutraliteit, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar zo kwamen we ook achter de betekenis van ‘jiggyjig’, en dat riep negatieve reacties op”, stelt Erik Verbeek, directeur van de scholengemeenschap.

Op de vier scholen van VVGO zal dit jaar dus een ander alternatief Koningsspelenlied te horen zijn. Mogelijk volgen nog meer scholen deze redenering. Volgens het Nederlands Dagblad heerst er namelijk ook bij andere christelijke scholen onrust over het woord ‘jiggyjig’.

Reactie Kinderen voor Kinderen

Ook Kinderen voor Kinderen, de zanggroep achter het liedje, heeft inmiddels gereageerd op de ophef die ontstaan is. Op de website van BNNVARA laat de groep weten zelfverzonnen woorden te hebben gebruikt in het liedje. ‘Jiggyjig’ is een van deze zelfverzonnen woorden.

„Dat de – iets anders geschreven – uitdrukking ‘jiggy jig’ in Indonesië ook straattaal is voor iets heel anders was ons niet bekend. We zien ook geen reden dit woord nu aan te passen in het lied. Bij ons blijft de ‘jiggyjig’ gewoon de naam van een leuke nieuwe dansmove.”