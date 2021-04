Omstreden Duitse coronawet krijgt groen licht van parlement: ‘Dieptepunt’

Aan aanval op de grondwettelijke vrijheid noemt de oppositie het, maar toch is de kogel nu door de Kirche. De coronawet waarmee direct maatregelen kunnen worden opgelegd, is er doorheen.

De omstreden wet die de Duitse regering de bevoegdheid geeft rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, zoals een avondklok en verdere contactbeperkingen, heeft groen licht gekregen van het Duitse parlement. Na de goedkeuring woensdag van de Bondsdag ging ook de Bondsraad, het hogerhuis, akkoord. De wet werd enkele uren later van kracht toen president Frank-Walter Steinmeier zijn handtekening eronder zette.

Merkel en coronawet

Bondskanselier Angela Merkel en haar regering kunnen met de coronawet dan buiten de deelstaten om zelf lockdowns en andere maatregelen opleggen. Merkel acht federale zeggenschap in de strijd tegen het coronavirus noodzakelijk, omdat de deelstaten geregeld minder streng optreden dan volgens haar nodig is.

De regering in Berlijn kan aan de ‘nationale noodrem’ trekken en ingrijpen in gebieden met relatief veel besmettingen, zonder inspraak van de zestien deelstaten. Vooral bij de oppositie klinkt veel kritiek. De grootste oppositiepartij Alternative für Deutschland ziet de wet als een aanval op de grondwettelijke vrijheid.



Ook CDU: ‘Dieptepunt’

Maar ook vanuit Merkels CDU klonken harde woorden over de coronawet. „De sessie van vandaag markeert een dieptepunt in de federale cultuur van Duitsland”, zei premier Reiner Haseloff van de deelstaat Saksen-Anhalt, die ook voorzitter is van de Bondsraad. Coalitiepartij SPD ging ook met tegenzin akkoord. “We weten allemaal dat de grondwettelijkheid van deze maatregel twijfelachtig is”, zei premier Stephan Weil van Nedersaksen.

Woensdag betoogden duizenden mensen in Berlijn toen er in de Bondsdag werd gestemd. Agenten gebruikten traangas en pepperspray, en pakte tientallen mensen op die zich niet hielden aan de coronaregels.