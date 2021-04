Inzamelactie gestart voor aangevallen persfotograaf Timothy

De video van de aangevallen persfotograaf Timothy in Lunteren werd veelvoudig bekeken en gedeeld op sociale media. Vrienden en collega’s zijn nu een inzamelactie gestart voor de fotograaf, zodat hij een nieuwe auto kan kopen.

Maandag werd de persfotograaf van 112 aangevallen tijdens een werkklus in Lunteren. De dashboardcamera in zijn auto filmde het hele incident en dat leverde schokkende beelden op. In de video is namelijk te zien hoe een inwoner van Lunteren op de auto van de fotograaf uit het nabijgelegen Ederveen inrijdt met een shovel. Een gepanikeerde Timothy en zijn vriendin, die ook in de auto zit, schreeuwen het uit. Ondertussen duwt de Lunteraan de auto richting de sloot. Te horen is hoe het stel 112 belt en ze smeekt met spoed te komen. Ook schreeuwt de persfotograaf op het begin dat zijn auto niet meer werkt, en hij dus niet weg kan. Dan komen er plots grote lichten op de auto af.



De persfotograaf waar gisteren een aanslag op werd gepleegd in Lunteren zojuist in het Journaal: "ik weet niet of ik nog doorga met fotograferen".

Dit is zo erg. — Denkjewel (@Denkjewel) April 20, 2021

Persfotograaf was niet welkom in Lunteren

De persfotograaf was maandagavond in Lunteren om beelden te maken van een autobrand aan de Krommehoekseweg. De inwoners waren hier blijkbaar niet van gediend en bedreigden de fotograaf en zijn vriendin op harde wijze. De Lunteranen sloegen met stokken op de auto van de journalist en duwden de auto uiteindelijk de sloot in. Daardoor kwam het voertuig ondersteboven in de sloot terecht. De brandweer moest uitrukken om de fotograaf en zijn geliefde te bevrijden. Beide slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Een 34-jarige man wordt verdacht voor poging tot doodslag en zit momenteel vast. Ook twee andere mogelijke verdachten werden opgepakt.



De hypocrisie van die omstanders om de persfotograaf te verwijten dat hij de brand wilde vastleggen, terwijl zij zelf natuurlijk ook naar die brand stonden te kijken. En dan besluiten dat die persfotograaf (die bezig is met zijn werk) en zijn vriendin wel dood mogen. Hufters. — Wouter Miedema (@woutermiedema) April 20, 2021

Inzamelactie gestart voor auto

Naast een verschrikkelijke ervaring is ook de auto van de fotograaf total loss. Nu proberen bekenden van Timothy iets voor hem te beteken. Volgens hen had de journalist zijn auto slechts een maand en verdient hij een nieuwe. Ze namen het heft in eigen hand en startten een crowdfundinsgactie. Wachten op een uitkering van de verzekering duurt volgens hen te lang. Het doel is uiteindelijk om vijfduizend euro in te zamelen.