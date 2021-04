Gucci-familie walgt van cast in nieuwe film House of Gucci

De familie Gucci walgt van de cast van de aankomende film House of Gucci (2021), waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor Lady Gaga en Adam Driver. Vooral Al Pacino wordt door het slijk gehaald.

Leden van de Italiaanse familie Gucci, bekend van luxe modemerk, spreken zich niet zo snel publiekelijk uit. En doen ze dat wel, dan is de kans op een complimentje tussendoor nihil. De nieuwe film van regisseur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator (en het vervolg), The Martian), met name de cast, wordt dan ook gezien als ‘walgelijk’.

House of Gucci (2021)

De nieuwe productie is een verfilming van het boek The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed by Sara Gay Forden. Centraal staan de gebeurtenissen en de nasleep van de moord in 1995 op Maurizio Gucci, gespeeld door Adam Driver. In de film zie je hoe zijn vrouw Patrizia Reggiani (Lady Gaga) plannen maakte om om hem na de verkoop van zijn aandelen om het leven te brengen.

Naast Lady Gaga en Adam Driver bestaat de cast uit onder anderen Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) en Mădălina Diana Ghenea (Sophia Loren). De meeste mensen zouden dit een sterrencast noemen, maar verschil moet er blijven.

‘Walgelijke’ cast

Patrizia Gucci, een van de nichten van Maurizio, vertelde tegen Associated Press wat ze van de kaal gemaakte Jared Leto vindt. „Walgelijk, verschrikkelijk. Ik voel me nog steeds beledigd als ik hem zie als Paolo.”

„Ik spreek niet alleen namens mezelf, maar namens de hele familie”, voegt Patrizia Gucci toe. „Ze stelen de identiteit van een familie om winst te maken en om het inkomen van het Hollywood-systeem te vergroten. Ons gezin heeft een identiteit en recht op privacy. Er valt over veel te praten als wat betreft een film, maar er is een bepaalde grens die niet kan worden overschreden. Dat gebeurt nu wel in House of Gucci.”

‘Al Pacino is dik, klein en lelijk’

De spreekbuis van de familie gaat nog even door met moddergooien op de cast van House of Gucci. Over de keuze voor Al Pacino, niet de minste acteur, is ze bijvoorbeeld niet te spreken. „Mijn grootvader was een zeer knappe man, zoals alle Gucci’s. Groot, blauwe ogen en uiterst elegant. Nu wordt hij gespeeld door Al Pacino, die van zichzelf al niet de grootste is. Op de foto’s op de filmset ziet hij er dik, lelijk en klein uit, met grote bakkebaarden. Ronduit beschamend, want zo lijkt hij helemaal niet op mijn grootvader.”

De première van House of Gucci staat gepland in oktober 2021. Een officiële trailer is nog niet verschenen. Lees hier meer over het leven van de vermoorde Maurizio.