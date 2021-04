Nederlander zonder geldige coronatest riskeert boete in Duitsland

Gisteren werd er nog heel wat – en met files tot gevolg – afgetankt over de grens, waar het goedkoper tanken is. Vandaag kom je alleen Duitsland nog in met een negatieve coronatest. Anders riskeer je een boete.

Nederlanders die naar Duitsland reizen moeten vanaf vandaag meteen kunnen aantonen dat ze negatief hebben getest op het coronavirus. Premier Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft volgens lokale media gezegd dat de politie in het grensgebied steekproefgewijs gaat controleren.



Das war eine starke Impf-Osteroffensive.Allein über das Oster-Wochenende konnten in Nordrhein-Westfalen 370.000 zusätzliche Termine vergeben werden.Insgesamt werden 450.000 Menschen sehr kurzfristig vor dem Virus geschützt.Danke an alle,die sich mit großem Einsatz engagiert haben pic.twitter.com/7EeqQejZvG — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 5, 2021

Boete voor reizigers

Reizigers uit Nederland die in de deelstaat worden betrapt zonder testuitslag van minder dan 48 uur oud, riskeren een boete. De politie zal hen ook doorverwijzen naar een testlocatie in het grensgebied, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat tegen de Rheinische Post.

Duitsland bestempelde Nederland afgelopen weekend tot ‘hoogrisicogebied’ vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Reizigers uit Nederland moeten zich voor vertrek naar Duitsland ook registreren en na aankomst in quarantaine, al is dat laatste in Noordrijn-Westfalen niet vereist als mensen een negatieve testuitslag hebben.

Coronatest Duitsland



Während A. #Laschet mit #Brückenlockdown neuen Begriff in den Raum wirft, ohne ihn mit konkreten Maßnahmen zu verbinden, müssen Einreisende aus den Niederlanden nach NRW übrigens einen 48 Stunden (!) alten Negativtest vorweisen. Weniger Rhetorik & konsequenteres Handeln wären gut — Thomas Kutschaty (@thomaskutschaty) April 5, 2021

Dat beleid is niet onomstreden. Oppositieleider Thomas Kutschaty klaagt dat zijn deelstaat een eigen koers vaart die ongunstig kan uitpakken voor de strijd tegen het virus. De sociaaldemocraat zegt dat grensstaat Nedersaksen duidelijke quarantaineregels heeft, terwijl in zijn Noordrijn-Westfalen een twee dagen oude test volstaat. Zo’n test zou volgens Kutschaty eigenlijk niet ouder dan 24 uur mogen zijn.

Er gelden andere testregels voor Nederlanders die vanwege werk of studie regelmatig de grens oversteken. Hun test blijft in Noordrijn-Westfalen 72 uur geldig. Dat betekent dat zij zich in een werkweek twee keer moeten laten testen.