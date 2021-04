Weerbingo: winterse buien, gure wind, zon én kans op ‘een klap onweer’

Het weer leidt tot mindfucks bij mens en dier en blijft winters met een gure noordwestenwind en hagel en natte sneeuw, net als gisteren. Maar het blijft april, de meest eigenwijze maand, dus de zon blijft ook geregeld om de hoek schijnen. En dan is er ook nog eens kans op onweer, en heel misschien zelfs dondersneeuw.



My cat is confused! Why it's snowing? it is already spring.. #sneeuw in Holland in April.. pic.twitter.com/BnQPx9SOv2 — Anyat (@Anyat76346842) April 5, 2021

Als je nu naar buiten kijkt, is de kans groot dat je denkt: blij dat ik binnen zit! Want de winterse buien zetten ook vandaag door, en morgen ook. Maar het kan ook zijn dat je denkt: ik wil naar buiten! Want de zon laat zich eveneens zien.

Weer winterse buien

Vandaag trekken winterse buien met hagel en natte sneeuw over het land. Het wordt 5-6 graden, maar door de gure noordwestenwind voelt het buiten een stuk kouder, meldt Weeronline. Maar het is niet alleen maar winters: tussen de buien door zijn er ook momenten met flink wat zon.

Vanavond en vannacht trekt een neerslaggebied met regen en (natte) sneeuw over en kan het vooral landinwaarts wit en glad worden. Ook morgen is er kans op winterse buien bij 6-7 graden. Vanaf donderdag is het rustiger met zon, wolken en af en toe en bui. De temperatuur stijgt naar 8-13 graden.



Ook vandaag is het guur lenteweer met kans op buien. Lees hier de details:https://t.co/IGyBhKYEbw

📸: @BSaanen pic.twitter.com/WUkuBoy6g1 — Weeronline (@weeronline) April 6, 2021

Mogelijk onweer

Vanmiddag blijven we te maken hebben met winterse buien die elkaar soms in rap tempo opvolgen. Naast hagel en natte sneeuw kan er mogelijk ook een klap onweer voorkomen. Iets wat vanochtend al in Friesland te horen was.



Als je plots gerommel hoort geen paniek. Het gaat om een zeldzaam weerfenomeen: Thundersnow🌩️🌨️ Dondersneeuw of sneeuwonweer komt bij ons zelden tot nooit voor☝️ T'is een combinatie van donder, bliksem en sneeuwbuien😅Een uitslover onder de aprilse grillen👍 pic.twitter.com/aV1rTSkKH5 — Martijn Peters (@MartijnP_DPG) April 6, 2021

Dondersneeuw

Met sneeuw en onweer is er ook kans op dondersneeuw, een zeldzaam weerfenomeen dat in het Engels ‘thundersnow’ heet. Het komt bij ons zelden tot nooit voor en is een combinatie van donder, bliksem en sneeuwbuien. Of zoals weerwetenschapper Martijn Peters het op Twitter noemt: „Een uitslover onder de aprilse grillen.” Maar wel een erg mooi woord, vinden onze lezers:



Ik stel voor om #dondersneeuw zonder omhaal tot woord van het jaar te benoemen. Schitterend woord. #dondersneeuw https://t.co/UFshuLD2Xv — Tom Hamoen (@Tomhamoen) December 11, 2017

Tussen de buien door schijnt de zon, waardoor het maar tijdelijk wit kan worden. Ondanks de blauwe luchten en zonneschijn tussen de buien door is het erg koud voor april met maxima van 5-6 graden. Gemiddeld is het 11 tot 14 graden in deze tijd van het jaar. Tijdens buien doet de temperatuur een stapje terug en door de stevige noordwestenwind vriest het voor het gevoel. In de kustgebieden en rond het IJsselmeer waait het krachtig tot hard met kans op zware windstoten tot 85 km/uur. Ook op andere plekken is de wind duidelijk aanwezig en waait het matig tot vrij krachtig.



Goed. We hebben al windstoten, regen, hagel en sneeuw gehad. Nou nog onweer, dan hebben we alle voorspelde soorten noodweer gehad. — Sacha (@SesjoeKetesjoe) April 5, 2021

Gladde wegen

Vanavond trekken eerst nog enkele winterse buien over. Na zonsondergang koelt het snel af en in het midden en oosten kan het een graadje vriezen, waardoor het plaatselijk glad kan worden tijdens winterse buien. In de westelijke helft van het land koelt het af naar 2 à 3 graden.

Vanuit het noorden trekt later in de avond en komende nacht een gebied met neerslag zuidwaarts over het land. In het noorden en westen valt voornamelijk regen. In het midden, oosten en zuiden valt (natte) sneeuw en kan het voor een langere tijd wit blijven met gladheid als gevolg. Later in de nacht stijgt de temperatuur en de neerslag gaat op steeds meer plaatsen over in regen.

Einde winters weer

Morgen staan opnieuw buien op het programma, maar tot sneeuw zal het vermoedelijk niet komen. De aangevoerde lucht is minder koud en het zal vooral gaan regenen, verwacht Weer.nl. De wind is aan zee nog steeds krachtig tot hard en de temperaturen lopen tussen de buien door op tot 6 of 7 graden. Tegen de avond nemen de wind en buien af en daarmee lijkt het winterse weer woensdagavond ten einde te komen.