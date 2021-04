Leger Myanmar veroordeelt 19 demonstranten ter dood

Het leger van Myanmar heeft gisteren negentien demonstranten ter dood veroordeeld. Het is voor zover bekend de eerste keer sinds het leger in Myanmar begin februari een staatsgreep pleegde, dat de doodstraf wordt ingezet.

De negentien mensen werden door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan diefstal en moord. Zeventien van hen waren niet fysiek bij de rechtszitting aanwezig. Ze werden opgepakt in Noord-Okkalapa in het oosten van de regio Yangon. In het gebied geldt een noodtoestand, waardoor iedereen die er wordt gearresteerd automatisch door een militair tribunaal wordt berecht.

Laatste executie meer dan dertig jaar geleden

Hoewel de doodstraf in Myanmar is toegestaan, is de laatste keer dat iemand werd geëxecuteerd meer dan dertig jaar geleden. „Het laat zien dat het leger bereid is terug te keren naar een tijd waarin Myanmar mensen de doodstraf oplegde”, zegt Phil Robertson van de Aziatische afdeling van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Doordat de berechting in een militaire rechtbank plaatsvindt, kunnen verdachten niet in hoger beroep gaan.



Now #Myanmar military junta evidently wants to re-start using the death penalty after a moratorium that has lasted for years. How much further can the #Tatmdaw drag the situation in #Burma back into darkness? #SaveMyanmar #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/0OON2rPSuy — Phil Robertson (@Reaproy) April 10, 2021

Volgens Robertson is het doel van het leger om demonstranten af te schrikken om de straat op te gaan en ze te dwingen om weer aan hun werk te gaan. Vanwege een nationale boycot ligt de economie van Myanmar momenteel grotendeels plat.

Meer dan tachtig demonstranten gedood

Sinds de staatsgreep op 1 februari, waarbij het leger ook regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde, is het onrustig in het land. Veiligheidstroepen zouden tot nu toe al zo’n 600 demonstranten hebben gedood. In het dorpje Bago zouden gisteren alleen al meer dan tachtig demonstranten zijn gedood.

De speciale gezant van de Verenigde Naties, Christine Schraner Burgener, kwam afgelopen week in buurland Thailand aan. Ze hoopt Myanmar in te kunnen om met het leger te onderhandelen om uit de crisis te komen. Tot nu toe mag ze het land niet in.