Honderden mensen demonstreren in Baarn tegen coronabeleid

Honderden mensen hebben zich vanmorgen verzameld bij Kasteel Groeneveld in Baarn en in de omgeving voor een protestmars tegen het coronabeleid. Kasteel Groeneveld is vandaag beperkt op voor een corona-testpilot.

Dit keer geen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, maar een protestmars in Baarn. De demonstratie begon rond 11.00 uur en is opgezet door ‘Police for Freedom’. Een actiegroep die naar eigen zeggen strijd voor het behoud van grondrechten. De politie schat in dat er zo rond de 300 mensen aanwezig waren. Op livestreams van verschillende actievoerders waren mensen te zien die geen afstand hielden en evenmin mondkapjes dragen.

Behoud van grondrechten

Op de digitale aankondiging op de Facebookpagina van Police for Freedom staat dat politie, militairen, veteranen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten opstaan voor het behoud van onze grondrechten. „Police for Freedom verdedigt niet jouw mening, wel jouw recht om die te hebben”, aldus de actiegroep.



Baarn! Geweldige bijeenkomst dit! Op het laatst bekend maken werkt. Politie hield verkeer tegen, meer niet. pic.twitter.com/3qJoNmHSvE — marjon (@marjon54819095) April 10, 2021

De organisatie schrijft dat het „een groot belang hecht aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld”. De optocht werd eerder met een noodverordening verboden in Hilversum en Apeldoorn. De demonstranten hebben zich daarom verzameld bij Kasteel Groeneveld in Baarn.

Rustig verloop

Ook de gemeente Baarn weet niet wat het plan van de actievoerders is, maar een woordvoerder zei in nauw overleg te zijn met politie en veiligheidsregio. „Vooralsnog verloopt het rustig. Het is een grote groep mensen. Ze zijn aan de wandel, maar ons is niet helemaal duidelijk wat hun plan is en waar ze heen willen.” Het is de gemeente nog niet gelukt met de organisatie in contact te komen.



Vandaag een grote vreedzame mars gelopen met @PolForFreedom. De politie begeleidde de menigte op een constructieve manier. Kijk Femke en @ferdgrapperhaus: zo kan het ook. Zelfde mensen. Nu zonder politiegeweld. #Baarn #PoliceForFreedom pic.twitter.com/VWJp0znSMw — Ghislen Nysten (@GhislenNysten) April 10, 2021