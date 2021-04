Mensen ontvangen neppe vaccinatieoproep van ‘RIVM’

Meerdere mensen hebben een nepmail ontvangen, zogenaamd van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarin staat dat ze zijn uitgenodigd voor een coronavaccinatie, maar daar moeten ze wel voor betalen. In het bericht staat dat een aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps, een commercieel coronatestbureau. Het RIVM „benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM is”, meldt de organisatie vandaag.

Volgens het RIVM werken ze in de vaccinatiecampagne helemaal niet samen met Medicorps. Ook is het ontvangen van een coronavaccin gratis.

Ontvangers van het bericht worden dringend aangeraden niet op de links in de e-mail te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail te verwijderen. Mensen die het bericht hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude via www.fraudehelpdesk.nl.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er is momenteel een #nep e-mailbericht in omloop waarin mensen namens het RIVM worden uitgenodigd voor een #vaccinatie tegen betaling. Dit is géén officieel bericht van het #RIVM. De #coronavaccinatie is voor iedereen gratis.#fakenews Meer info: https://t.co/lgJwmqd3kE pic.twitter.com/uDTVMNyNlv — RIVM (@rivm) April 10, 2021

RIVM meldt 7725 nieuwe coronagevallen

Het RIVM meldde tussen gisterochtend en vandaag wel 7725 nieuwe coronagevallen. Het gemiddelde van de laatste zeven dagen ligt op 6770, het aantal nieuwe coronagevallen stijgt daar dus bovenuit.

Na enkele dagen van daling in het aantal nieuwe besmettingen, mogelijk door Pasen, begon gisteren het weekgemiddelde weer op te lopen. Die stijging zet zich nu voort, met 47.387 nieuwe meldingen van besmettingen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de laatste zeven dagen.

Het aantal sterfgevallen steeg met 23, gisteren lag dit nog op 41. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM. Amsterdam telde drie meldingen van sterfgevallen, Rotterdam één.

Minder patiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het aantal opgenomen patiënten daalde met vier naar 2491, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen drie dagen zijn 67 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1704 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er zeven minder dan gisteren. In de drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met bijna tweehonderd toegenomen. Intensive cares behandelen nu 787 coronapatiënten, drie meer dan gisteren. Een dag eerder daalde het aantal ic-patiënten nog met veertien.