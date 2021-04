India overspoeld door coronadoden: ‘Nog nooit zoveel lijken’

Het coronavirus in India begint erbarmelijke vormen aan te nemen. Het land heeft een van de hoogste sterftecijfers ter wereld, terwijl de werkelijke cijfers volgens onderzoek vele malen hoger liggen.

India telt sinds 14 april elke dag meer dan 200.000 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren steeg het aantal besmettingen zelfs met 259.167. Daarnaast overleden volgens de officiële cijfers 1716 gisteren aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dit aantal is een absoluut record voor het Zuid-Aziatische land. Sinds 17 maart 2020 overleden in totaal zo’n 180.000 mensen in India aan Covid-19. Daarmee staat het land achter Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten op de vierde plaats in de wereld wat betreft overlijdens aan het coronavirus.

Grote druk op crematoria

Maar volgens verschillende bronnen liggen de werkelijke cijfers van het coronavirus nog veel hoger dan officieel naar buiten wordt gebracht. Sinds de enorme stijgingen in besmettingen en overlijdens door corona, is de druk op de ziekenhuizen, begraafplaatsen en crematoria ernstig toegenomen. Athanasius Rethna Swamy, bisschop in de West-Indiase provincie Gujarat, riep afgelopen week al op om crematies te verkiezen boven begrafenissen. Ondanks dat voor vele katholieken deze optie niet voor de hand ligt.



Maar met dit soort oproepen verhoogt men dus ook de druk op de crematoria. Als gevolg hiervan voldoen de reguliere crematies niet meer en verhogen de crematoria in India het tempo aanzienlijk. In Gujarat verwerken crematoria, volgens onderzoek van Reuters, vier keer meer overledenen dan zij deden voor de huidige golf van het coronavirus die begin april begon.

India onderschat coronavirus-slachtoffers

In Surat, gelegen in de provincie Gujarat, beweren de crematoria dat de officiële cijfers niet in de buurt komen van de echte cijfers. Zij verklaren tegenover Reuters dat zij afgelopen week gemiddeld 700 overleden hebben verast. Echter laten de officiële cijfers van de gehele stad Surat zien dat de cijfers rond de 175 coronavirus-slachtoffers liggen. Meldingen zoals deze komen vanuit heel India en laten zien dat de officiële cijfers niet overeenkomen met de werkelijke situatie.



SHOCKING underreporting in Gujarat – 👉 104 deaths in Ahmedabad Civil Hospital in the last 24 hours. Figures obtained from crematoriums.

👉 Meanwhile, the Gujarat Govt reported 67 COVID deaths in the ENTIRE state. Source – Sandesh Newspaper pic.twitter.com/UruI2QRqTS — nationalist jayu (@jayeshforreal) April 15, 2021

Prashant Kabrawala is betrokken bij een van de crematoria in Surat, India en hij zegt: „Ik kom al sinds 1987 bij dit crematorium, maar ik heb in al die jaren nog nooit zoveel lijken binnen zien komen.” De Sandesh Newspaper zag dat op één dag alleen al 63 overleden het ziekenhuis in Ahmedabad, ook West-India, verlieten richting de lokale begraafplaats. Diezelfde avond kondigden de autoriteiten twintig nieuwe sterfgevallen in de stad aan.