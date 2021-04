IJslands ramptoerisme op pauze na nieuwe vulkaanuitbarsting

Nieuwe scheuren in de IJslandse vulkaan Fagradalsfjall maken een einde aan het ramptoerisme. Na de eerste uitbarsting van twee weken geleden, bezochten enkele tienduizenden toeristen de vulkaan. Dit levert fraaie beelden op, maar is nu voorlopig verleden tijd.

Na twee weken vol artistiek ramptoerisme worden wandelaars nu toch geëvacueerd van IJslandse vulkanen. Na de gematigde uitbarstingen van 19 maart, is het risico toch toegenomen. De IJslandse autoriteiten benadrukken dat de bevolking en toeristen uit voorzorg worden geëvacueerd. Het gaat dus nog niet om direct gevaar. Niet in de laatste plaats omdat de scheuren zo’n 40 kilometer van de hoofdstad Reykjavik zijn verwijderd.

De nieuwe scheuren gevuld met lava werden gisteren opgemerkt door toeristische helikopters. De autoriteiten schatten dat deze scheur zo’n halve kilometer lang is. De IJslandse vulkaanexpert Magnus Gudmundsson noemt dat niet meer dan logisch. Hij verklaart: „De oude barsten zijn nu minder actief”. Volgens hem duidt deze ontwikkeling op een nieuwe fase.



Suddenly earlier today cracks opened in the ground in the volcano’s neighbouring area and new lava came bursting out. Luckily due to bad weather there were no people around! pic.twitter.com/EwclsXxvfs — Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) April 5, 2021

Vulkaangeschiedenis IJsland

Deze nieuwe fase komt niet in de buurt van de situatie van 2010. Gudmundsson’s onderzoek wees vijf jaar geleden al uit dat de komende uitbarstingen in IJsland niet zulke desastreuze gevolgen zullen hebben. In 2010 barstte de Eyjafjallajokull uit en hield daarmee het vliegverkeer in heel West-Europa aan de grond.

IJsland staat bekend om zijn vulkanen. Dit volgt vanuit haar ligging tussen twee aardplaten. Deze platen schuiven elk jaar twee centimeter uit elkaar. In die ruimte krijgt magma de kans om te klimmen richting het aardoppervlak.



After days of ☁️ with a chance of ❄️ one of Planet’s high-resolution SkySats captured a glimpse of Iceland’s Fagradalsfjall volcano. Imagery including near-infrared light (second image) highlights the path of the molten lava. pic.twitter.com/xniab0qbdK — Planet (@planetlabs) March 26, 2021

Oogverblindende beelden

Kunstig ramptoerisme floreerde de afgelopen weken in IJsland. Ongeveer 30.000 reizigers vonden hun weg naar het eiland. Dit gebeurde ondanks de strenge corona-voorwaarden om het land binnen te komen. Eenmaal aangekomen roosterden toeristen hotdogs of verfraaiden ze hun sociale media. Ook satellieten van SkySats en NASA legden unieke beelden vast, ondanks het mindere weer van de afgelopen weken. Dit mindere weer zorgde er wel voor dat er geen toeristen in de buurt waren ten tijde van de laatste uitbarsting.