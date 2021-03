Vulkaanuitbarsting in IJsland zorgt voor vliegverkeer-stop én mooie beelden

Gisternacht is een vulkaan in het zuidwesten van IJsland uitgebroken, liet de weerdienst van het land weten. Al het vliegverkeer van en naar luchthaven Keflavík, het grootste vliegveld van IJsland, is uit voorzorg stilgelegd. Wel vormt de vulkaanuitbarsting waarschijnlijk geen gevaar voor de omgeving.

De vulkaanuitbarsting speelt zich af op het schiereiland Reykjanes, zo’n 40 kilometer buiten hoofdstad Reykjavík. De afgelopen weken waren er duizenden kleine aardbevingen in het gebied, zei de IJslandse weerdienst.



A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

De aardbevingen zorgden destijds voor veel verbazing, maar ook wanhoop. En dat is niet gek: er vonden 50.000 aardbevingen plaats in drie weken. „Op dit moment voelen we constant bevingen”, zei een inwoner van Grindavik eerder tegen Reuters. „Alsof je over een wankele hangbrug loopt.” Een goede nachtrust konden de IJslanders destijds dus wel vergeten. „Iedereen hier is moe”, zegt een andere inwoner. „Als ik ’s avonds ga slapen, kan ik alleen maar denken aan hoeveel slaap ik kan krijgen.”

Ze dachten dat de bevingen een voorteken waren van een vulkaanuitbarsting, en nu krijgen ze dus gelijk.

Vulkaanuitbarsting zorgt voor rode lucht

Naast een stop in het vliegverkeer, zorgt de vulkaanuitbarsting ook voor indrukwekkende beelden. Zo kleurt de lucht boven Reykjavík rood. Voor ons mooi om te zien, maar mogelijk angstaanjagend als je met dat beeld wakker word. Daarom roept de IJslandse overheid haar burgers ook op om kalm te blijven. En het moet blijkbaar gezegd worden, want ze benadrukken dat niemand, onder geen enkel beding, richting de uitbarsting moet gaan. Een team wetenschappers gaat per helikopter de omvang van de eruptie in kaart brengen.



After weeks of earthquakes, a new fissure eruption has opened up at Fagradalsfjall on the Reykjanes Peninsula in Iceland. It's just 20 miles from Reykjavik. https://t.co/vu4A6siiBe — QEGS Geography (@QEGS_GEOGKS5) March 20, 2021

Laatste uitbarsting 800 jaar geleden

De laatste uitbarsting op Reykjanes vond volgens IJslandse meteorologen bijna 800 jaar geleden plaats.

Anders dan bij de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull in 2010, waardoor het Europese vliegverkeer werd lamgelegd en honderden IJslanders hun huis uit moesten, denken deskundigen niet dat de huidige eruptie veel rook of as de atmosfeer in zal blazen. Wel zijn er lavastromen gemeld, maar die vormen geen dreiging voor de regio, aldus de nationale weerdienst.



I heard about this on the #wireless just now: "After weeks of a strong earthquake swarm, the Iceland volcano #Fagradalsfjall eruption is underway since the last night, spewing molten lava into skies as a red glow has been seen for miles away" pic.twitter.com/N75xBZuYID — Dr Can Erimtan (@TheErimtanAngle) March 20, 2021