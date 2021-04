Ferry Doedens wil taboe op OnlyFans doorbreken in nieuw programma

Ferry Doedens hoopt dat zijn nieuwe programma Socials, Seks & Centen het taboe op erotische platforms zoals OnlyFans kan doorbreken. Het moet bespreekbaarder worden, zegt de acteur.

Volgens Doedens is er weinig verschil tussen de Ferry op OnlyFans en de Ferry die iedereen van tv kent. „Het zijn twee werelden die naast elkaar kunnen bestaan. In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld als je als acteur zegt dat je ook een OnlyFans-account hebt. Wat dat betreft zijn we nog een preuts landje.”

Ontdekkingstocht in de wereld van OnlyFans

In Socials, Seks & Centen gaat Doedens op ontdekkingstocht in de wereld van OnlyFans, waarop gebruikers achter een betaalmuur erotisch getinte foto’s en video’s kunnen plaatsen. Recent werd bekend dat de acteur zelf ook actief is met inmiddels ruim 3000 betalende volgers. Toch zat hij nog met veel vragen, die hij in het programma probeert te beantwoorden.

„Het is vooral een zoektocht naar mezelf”, zegt Doedens, die naar eigen zeggen inmiddels de schaamte voorbij is. Hij hoopt dat mensen de twee werelden los van elkaar kunnen zien. „Ik ben natuurlijk meer dan dit. Er komen straks weer allemaal leuke projecten aan. Ik zit hartstikke goed in mijn vel en voel ook veel meer rust.”

Op OnlyFans is Doedens nog niet uitgekeken. „Zonder de coronacrisis had ik dit waarschijnlijk niet gedaan maar inmiddels heb ik er ook heel veel lol in om hier creatief mee bezig te zijn. Hopelijk kijk ik er over tien jaar ook met een goed gevoel op terug.”

Kwetsbaar opgesteld

Doedens vindt het geen probleem als mensen na de eerste aflevering van vanavond weer hun oordeel klaar hebben. „Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik heb mij kwetsbaar opgesteld en ben er zelf heel blij mee. Hopelijk ziet de kijker dat ook.”

PowNed laat weten dat de serie na drie delen online een vierde, extra aflevering krijgt. „Daarin komen onder andere vrienden van Ferry aan het woord en komt Ferry tot een conclusie of deze wereld wel echt voor hem is”, laat een woordvoerder van de omroep weten.