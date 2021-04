Duitse vaccinatiemedewerkster diende zoutoplossing toe om fout te verbergen

Een medewerkster van een Duits vaccinatiecentrum heeft toegegeven dat ze zes spuiten heeft gevuld met zoutoplossing in plaats van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De vrouw had een fout gemaakt en wilde dat op deze manier verbergen.

In plaats van het coronavaccin vulde ze de spuiten met zoutoplossing. Een medewerkster van een vaccinatiecentrum in de Landkreis Friesland in de deelstaat Nedersaksen had tijdens het klaarmaken van de vaccins een flacon met het vaccin van Pfizer laten vallen en wilde dat verbergen door de spuiten te vullen met zoutoplossing.

Per direct ‘vier-ogenprincipe’ ingevoerd

Hoewel zoutoplossing onschuldig is en bij kleine hoeveelheden geen schade kan toedienen, heeft het regionale hoofd van de vaccinatiecentra, Sven Ambosy, besloten om per direct het ‘vier-ogenprincipe’ in te voeren bij het voorbereiden van de spuiten. „Niemand wordt meer alleen gelaten met de vaccins, zodat er niets meer verborgen kan worden gehouden”, zegt Ambrosy. De vrouw die in de fout is gegaan is een professioneel verpleegster van rond de 40 jaar. Het Duitse Rode Kruis heeft aangekondigd dat zij ontslag zal nemen. Ook wordt er onderzocht of ze vervolgd kan worden voor mishandeling.

Wie de mensen zijn die zoutoplossing kregen in plaats van het vaccin van Pfizer, is niet duidelijk. De autoriteiten proberen nu na te gaan wie het geweest zouden kunnen zijn, zodat deze mensen alsnog een echt vaccin kunnen krijgen.

Ook in Frankrijk mensen ingeënt met zoutoplossing

Eerder dit weekend werd bekend dat dinsdag in Frankrijk ook al 140 mensen zoutoplossing kregen in plaats van een coronavaccin. Daar werd de fout kort na het prikken ontdekt. „Direct nadat we erachter kwamen, zijn we een onderzoek gestart”, liet het ziekenhuis in de stad Reims, dat de leiding heeft over het vaccinatiecentrum in Epernay, weten

Hoe het fout kon gaan, is niet bekendgemaakt. De 140 mensen zijn donderdag gebeld en hebben vrijdag alsnog een prik gekregen.