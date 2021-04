Hier blijven de terrassen dicht uit solidariteit met het zorgpersoneel

Nog een paar dagen en dan mogen we weer het terras op. Veel horecaondernemers staan te springen om na maanden weer gasten te mogen ontvangen, maar niet overal gaan de terrassen open. In Gelderland blijven twee cafés voorlopig nog dicht. De eigenaren van Café Jos in Nijmegen en Café De Stier in Eibergen besloten daartoe uit solidariteit met het zorgpersoneel.

„Ondanks dat wij niets liever willen dan jullie weer te kunnen ontvangen, vinden wij het gewoon niet verantwoord om nu en op deze manier open te gaan”, staat op de website van Café Jos. „De regering wil de overvolle parken tegengaan en daarmee de verantwoordelijkheid bij ons neerleggen om te kunnen reguleren, maar dan wel met de kanttekening dat wij om 18.00 uur moeten sluiten. Naar onze mening is dat een verantwoordelijkheid die niet voldoende effect heeft. We zien nog steeds berichten over overvolle ziekenhuizen, stijgende besmettingen en er wordt zelfs al gewaarschuwd voor code zwart volgende week. Daarom delen wij met pijn in ons hart mee dat wij net opengaan op 28 april.”

Opening terrassen moeilijk te begrijpen

En ook café De Stier maakt dat besluit. „Het voelde voor ons niet goed toen onze premier de onnozele versoepelingen uit zijn stok toverde”, valt er te lezen op de Facebookpagina van het café. „Zodra wij het weer verantwoord vinden, verwelkomen we jullie weer graag op ons terras.”





Lieve Stiergasten,Aangezien de situatie in de ziekenhuizen zo nijpend is, zijn wij met z’n allen wel toe aan een… Posted by Café de Stier on Saturday, April 24, 2021

„Ik vind moeilijk te begrijpen dat er versoepelingen komen, juist nu het in de zorg z’n beetje code zwart is door corona”, zegt cafébaas Sander Haafkes van De Stier tegen Omroep Gelderland. Hij vind het vreemd dat we eerst vooral klapten voor de zorg, maar nu staan te trappelen om het terras op te kunnen gaan. „Ik blijf me er zorgen om maken.”

Financieel niet rendabel

Volgens Hart van Nederland maken ook andere horecaondernemers zich zorgen. Ze denken dat de terrasbezoekers zich na 18.00 uur zullen verplaatsen naar de parken. Ook zou het financieel niet rendabel zijn, want niet iedere horecaondernemer heeft de mogelijkheid om een terras te openen en de meeste ondernemers moeten het hebben van de inkomsten na 18.00 uur.