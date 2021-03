Zelftest corona straks in veel apotheken verkrijgbaar (en is niet goedkoop)

De zelftest voor corona is over enkele dagen in de meeste apotheken verkrijgbaar. Veel apotheken wachten nog op hun bestelling, maar ze komen eraan. Goedkoop wordt de zelftest niet.

Dat heel veel winkels de zelftest snel gaan verkopen, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote apotheekketens.

Zelftest corona kost 8,95 euro

De zelftest gaat per stuk 8,95 euro kosten. Veel mensen zullen dat bedrag zonder morren kunnen aftikken. Iemand met een krappe portemonnee krabt zich misschien eerste even achter de oren. Naar de zelftests is echter al veel vraag, melden apotheken. Begin maart werd de snelle komst van de te kopen tests aangekondigd.

Vandaag kocht coronaminister Hugo de Jonge de eerste zelftest in een Haagse apotheek. Maar die apotheek blijkt eerder een uitzondering dan de regel, als het gaat om het huis hebben van de zelftest. Dat zegt een woordvoerder van geneesmiddelendistributiebedrijf Alliance Healthcare, waar bijna tweehonderd apotheken aan zijn verbonden. „Het ministerie is erg vlot geweest. Wij verwachten onze levering over een of twee dagen.” BENU, de grootste apotheekketen van Nederland, verwacht de zelftests binnen dezelfde termijn.

Twee tests zijn goedgekeurd

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed. Daarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om testen van de bedrijven Roche en Biosynex.



Met preventief zelftesten zie je snel of je besmet bent en maken we contact tussen mensen veiliger. Op werk en school, bijvoorbeeld. Vanaf vandaag gewoon te koop bij de apotheek, zoals hier in Den Haag. Zo voorkomen we samen verspreiding van het virus. 👉 https://t.co/rrzMOF8SUU pic.twitter.com/CZx4TuZfvY — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 31, 2021

Apotheekfranchise Alphega wordt na de media-aandacht van vandaag vaak gevraagd of ze de zelftests al verkopen. „Maar mensen moeten echt nog een paar dagen geduld hebben”, zegt een medewerker van een van de 140 Alphega-apotheken. Volgens genoemd ministerie heeft ‘binnen afzienbare tijd’ elke apotheek de sneltest in het assortiment.

Zelftest ook in supermarkt en drogist

Maar dat niet alleen. In de loop van april komen deze zelftesten ook bij supermarkten en drogisten te liggen. De hoop is dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen worden ontdekt. Deze manier van testen gaat met een minder lang stokje als die veel mensen van de GGD kennen.

De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend. Wie positief test, moet voor de zekerheid nog een extra test doen bij de GGD.

Er komen ook zelftesten beschikbaar voor het onderwijs en het bedrijfsleven. De overheid betaalt de testen voor het onderwijs. Het kabinet draagt 250 miljoen euro bij aan de zelftesten voor bedrijven.