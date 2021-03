Mogelijk permanente versoepelingen: de Britten hebben er zicht op. De regering daar heeft namelijk een routekaart uitgestippeld met data waarop bepaalde dingen weer kunnen. 21 juni bijvoorbeeld, de datum waarop mogelijk alle restricties losgelaten kunnen worden. Wel hangen daar strikte voorwaarden aan, maar na de meest recente coronacijfers lijken die versoepelingen steeds dichterbij te komen.

In de afgelopen 24 uur hebben de gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk namelijk nog maar 4715 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is de kleinste toename sinds september. In het VK wonen ruim 66 miljoen mensen. Ter vergelijking: in ons landje met 17 miljoen inwoners registreerde het RIVM vandaag 8868 nieuwe gevallen.

Op 8 januari, tijdens de piek van de huidige golf bij onze overburen, kwamen er op één dag 68.000 nieuwe gevallen bij. Sindsdien daalt het nieuwe aantal besmettingen, dankzij de vlotte inentingscampagne. Inmiddels hebben al bijna 30 miljoen Britten ten minste de eerste prik gekregen tegen Covid-19. Het land wil zelfs vanaf september mensen een derde prik geven, om ze optimaal te beschermen.

In the U.K. we should be looking at Israel which is ahead of us in vaccination – not Europe . They also had a two week plateau in cases but then declined. So relax! pic.twitter.com/StrsEYsHIX

Premier Boris Johnson heeft dus al plannen gemaakt voor de versoepelingen, en deze laatste cijfers steunen hem daarin. Maar wetenschappers houden een slag om de arm, virusmutaties kunnen heel wat roet in het eten gooien. Vandaag schetste Johnson al een beeld van hoe de wereld er voor Britten misschien snel uit komt te zien: weer naar de kapper en een pint bier halen bij de lokale pub.

Ook zei Johnson tijdens een toespraak dat het massaal vaccineren en de bedrijfsvriendelijke politiek van zijn regering het herstel van de economie zullen aanjagen. De toespraak was voor de aftrap van de campagne van de Conservatieve partij voor de lokale verkiezingen in mei.

🇬🇧 33,020,952 doses of COVID-19 vaccine have now been administered in the United Kingdom.

+694,959 doses in the latest 24hr period.

29,727,435 people have received their first dose, with 3,293,517 of those having a second dose (fully vaccinated). pic.twitter.com/EZMAH80sJG

— UK COVID-19 (@UKCovid19Stats) March 27, 2021