Mieraskerk biedt excuses aan na klappen in Krimpen aan den IJssel

Gisteren kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond klappen in Krimpen aan den IJssel van een boze kerkganger. De kerkenraad betreurt dit ten zeerste.

De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel heeft vandaag excuses aangeboden voor het incident bij de Mieraskerk zondag. „We bieden onze verontschuldigingen aan, aan een ieder die hierdoor is gekwetst. In het bijzonder de reporter welke is belaagd”, is te lezen in een verklaring op de website.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onze verslaggever Jacco van Giessen werd gisteren bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel van achteren geslagen en getrapt. Dit is zijn verhaal https://t.co/oJ0OloJT2L pic.twitter.com/BSntWZGlGd — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) March 29, 2021

Krimpen aan de IJssel

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die kerk opende ondanks de coronaregels de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Excuses kerkenraad Mieraskerk

„Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen de pers opnieuw voor de ingang van de kerk en ontstond de u welbekende commotie. Als kerkenraad betreuren we het incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden”, schrijft de kerkenraad. „Dit had niet mogen gebeuren, dit was niet wat u van ons mag verwachten, of dit nu fysiek of verbaal is. Wel het tegenovergestelde: zachtmoedigheid en lijdzaamheid. Wij vragen iedereen, waaronder ook onze gemeenteleden, zich respectvol te gedragen.”

Reacties Twitter Mieraskerk

„Het is geen kwestie van een gevoeligheidje”, refereert iemand aan de woordkeuze van de Mieraskerk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'excuses voor het incident' en 'verontschuldigingen voor een ieder die hierdoor is gekwetst'?

Het is geen kwestie van een gevoeligheidje, Mieraskerk in #Krimpen — liesbeth staats (@liesbethstaats) March 29, 2021

Krampen door Krimpen

Na wederom een Krimpense schop in de buik, heeft Tim Hofman er in elk geval z’n buik vol van, laat hij weten op Twitter. „Blegh.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

de eerste keer dat Leon met een fotograaf bij de Mieraskerk ik Krimpen was, werden ze aangevallen. de tweede keer wilden de kerkgangers kosten wat het kost vechten. en vandaag is het weer van hetzelfde. blegh. een schande voor hun geloofsgenoten. pic.twitter.com/82pbSb6bXO — Tim Hofman (@debroervanroos) March 28, 2021

Al zijn er ook mensen die het heel anders zien. „Laat ons met rust”, roept een kerkganger naar aanleiding van een bericht van de politie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

wat doen die journalisten daar? laat ons met rust — peterverhaar (@peterverhaar) March 28, 2021

Gemeente Krimpen

De gemeente Krimpen aan den IJssel blijft een dringend beroep doen op de kerken om digitale diensten te houden in plaats van fysieke bijeenkomsten. „Wij zijn constant in gesprek met kerkgangers en het kerkbestuur. We hebben oproepen gedaan om niet naar de kerk te gaan, maar thuis digitaal de dienst te volgen. Daar blijven we gewoon mee doorgaan”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Volgens de gemeente kan er niet achter de voordeur van de kerk gehandhaafd worden en kan de kerk bijvoorbeeld geen boete krijgen voor het overtreden van de coronaregels. „Wij staan daar helemaal buiten, dat heeft alles met de grondwet te maken.”

Extra handhavers paasweekend

Een politiewoordvoerder kon vanochtend vooralsnog niet zeggen of er komend paasweekend uit voorzorg extra handhavers worden ingezet bij onder meer de Mieraskerk.

Een aantal kerken die vorig jaar oktober ook nog veel meer bezoekers toelieten dan het geadviseerde aantal, zei niet van plan te zijn de aantallen bezoekers flink te vergroten. Zo liet de Sealthiëlkerk in Leerdam weten de diensten klein te houden. Hetzelfde geldt voor de Seba Kerk in Krimpen aan den IJssel. Bezoekers moeten zich hier aan de coronamaatregelen houden. Zo moeten ze onder meer ruime afstand houden en een mondkapje dragen bij binnenkomst en vertrek. Mondkapjes mogen niet op de banken worden gelegd.

Ook de Rehobothkerk in Barneveld zei niet van plan te zijn om meer bezoekers toe te laten. De gelovigen worden er verdeeld in drie groepen. Ook de Dorpskerk in Staphorst verdeelt de gelovigen in meerdere kleinere groepen. Ook hier gelden de coronamaatregelen en moeten bezoekers onder meer bij binnenkomst de handen ontsmetten.

Ook in Urk

Net als in de Mieraskerk kwamen ook in de Sionkerk in Urk zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd door twee jongeren. Ook werd de verslaggever aangereden. Daarvoor is een 35-jarige man uit Urk aangehouden.