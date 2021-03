Opnieuw protest op Museumplein, Amsterdam kondigt noodbevel af

Opnieuw heeft de gemeente Amsterdam een demonstratie op het Museumplein ontbonden. De ME zette waterkanonnen in om de aanwezigen uiteen te drijven. De meeste betogers hebben het plein verlaten, een kleine groep staat nog bij het Concertgebouw. De gemeente van Amsterdam heeft een noodbevel ingesteld. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.

De actiegroep Nederland in Verzet had opgeroepen om vandaag opnieuw te demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet onder de noemer ‘koffie drinken voor vrijheid’. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie in het Arenapark, maar demonstranten kwamen toch naar het Museumplein.



De driehoek ontbindt de demonstratie en kondigt een noodbevel af voor het Museumplein en het omliggende gebied. Iedereen moet het plein verlaten. 2/2 ↔️ Houd 1,5 meter afstand bij het weggaan — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 21, 2021

Preventief fouilleren

Eerder op zondag was er overleg tussen de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie. Het Museumplein en de nabije omgeving zijn vandaag opnieuw aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie op en rondom het plein preventief mag fouilleren.



Het Museumplein en omliggend gebied zijn ook vandaag vanaf 10.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid heeft om personen preventief te fouilleren. Meer info ⤵️ https://t.co/CHsEm3u8Wn — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 21, 2021

Gisteren was het plein ook als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Toen was er een onaangekondigde demonstratie tegen het coronabeleid met zo’n duizend mensen. Er werden 58 mensen aangehouden.

Anti-racismeprotest

In het Westerpark is nog een protest gaande. Het Comité 21 maart organiseert een anti-racismeprotest in het kader van Internationale Dag tegen Racisme. Daarbij mogen vijfhonderd mensen aanwezig zijn. Dat maximum wordt overschreden. Daarom roept de gemeente mensen op om niet meer naar het Westerpark te komen. In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht worden vergelijkbare protesten gehouden.



