D66 woedend over uitspraak ChristenUnie over bedenktijd bij abortus na verkrachting

De ChristenUnie wil dat ook voor vrouwen die verkracht zijn een verplichte bedenktijd van vijf dagen blijft gelden als ze abortus willen plegen. Dat zei Don Ceder, kandidaat-Kamerlid van de partij, in een interview op YouTube. D66-Kamerlid Pia Dijkstra reageert furieus.

„Witheet maakt me dit. De nummer vier van de ChristenUnie. Gedwongen wachten en nadenken als een vrouw abortus wil na een verkrachting. Geen enkel idee dus wat dit betekent voor haar. Het ware gezicht van de CU”, twitterde Dijkstra vandaag. Ze noemt de uitspraak ‘buitengewoon onfatsoenlijk’ en ‘onacceptabel’. „Een gebrek aan respect voor vrouwen”, voegt ze er nog aan toe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Witheet maakt dit me. De nr 4 van de ChristenUnie. Gedwongen wachten en nadenken als vrouw #abortus wil na verkrachting. Geen enkel idee dus wat dit betekent voor haar. Ware gezicht van de CU. Buitengewoon onfatsoenlijk en een gebrek aan respect naar vrouwen. Onacceptabel https://t.co/lnMfxTSF9Y — Pia Dijkstra (@piadijkstra) March 6, 2021

Bijval

Dijkstra krijgt op social media veel bijval, vooral van vrouwen. „Het zou helpen wanneer de man eerst vijf dagen nadenkt of het wel zo verstandig is om die vrouw te verkrachten”, luidt één van de tweets.

Maar ook Ceder krijgt steun voor zijn standpunt. „Dit is precies de reden dat ik voor de afschaffing ben van vrouwenkiesrecht. Ze denken altijd zeggenschap te hebben over andermans lichaam, namelijk die van het ongeboren kind”, zo klinkt het.

Abortus na een verkrachting valt nu ook onder de bedenktijd, maar in de praktijk kunnen artsen ook van een noodsituatie uitgaan, een uitzonderingssituaties waarbij de arts en de vrouw in overleg mogen afwijken van de bedenktijd. Maar er is een probleem met de wet. Deze noodsituaties worden niet vast omschreven.

Initiatiefwetsvoorstel

Dijkstra diende vlak voor het verkiezingsreces nog een initiatiefwetsvoorstel in om de verplichte bedenktijd helemaal af te schaffen. De arts en de betrokken vrouw kunnen dan wel samen een tijd afspreken om de zwangerschapsbeëindiging te overdenken. Een meerderheid van de Kamer nam ook een motie aan dat het kabinet opriep de bedenktijd af te schaffen, maar het demissionaire kabinet kan hier niet meer mee aan de slag.

De twee D66 en de ChristenUnie botsen bijna altijd over medisch-ethische kwesties, zoals over euthanasie voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is. De afgelopen kabinetsperiode vonden de coalitiepartijen elkaar juist wel op onderwerpen zoals asielzoekers en het milieu.