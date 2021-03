Ondanks laagste pot ooit noemt de Mol haar rol ‘een van moeilijkste die ze gespeeld heeft’

Maar liefst 3,35 miljoen mensen zagen hoe WIDM-finaliste Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija actrice Renée Fokker ontmaskerde als Mol van 2021. De oud-voetbalster won met een bedrag van 9675 euro de laagste pot ooit. Renée Fokker, die de Mol speelde, vertelde naderhand dat dit een van de moeilijkste rollen is die ze ooit gespeeld heeft.

„Je bent ook vooral jezelf en ik probeerde het ook heel dicht bij mezelf te houden. Ik dacht: ik ga niet echt een rol spelen. Het was een soort echt leven, maar ook weer niet”, vertelde Fokker. De 59-jarige actrice vond vooral het dubbelspel moeilijk. Aan de ene kant moest ze als kandidaat denken en vrienden maken met de medekandidaten, maar aan de andere kant wilde ze de andere deelnemers niet te dichtbij laten komen.

Mol zonder duidelijke tactiek

„Er zijn meerdere momenten geweest waarvan ik dacht: waar ben ik aan begonnen? Maar dan stond ik ’s ochtends weer op en dacht ik: ‘hoppa! Uit de veren, we gaan weer. Ik ga het doen’.”



Naar eigen zeggen had Renée niet echt een vaste tactiek. „Het enige wat ik dacht was ‘actie, reactie’. Ik keek om me heen wat er gebeurde en daar reageerde ik op.” Ondanks het ontbreken van een duidelijke tactiek, was Renée erg succesvol. Nooit eerder in de geschiedenis van het programma was de eindstand van de pot zo laag.

Voor verliezend finalist Charlotte Nijs was het extra zuur. Zij had tijdens de laatste test namelijk evenveel vragen over de Mol goed beantwoord als Rocky. De SBS6-verslaggever was echter 21 seconden langzamer en dat kostte haar de finale. „Toen ik dat net hoorde schoot ik uit m’n stoel. Ik dacht: dat meen je niet!”, stelt Charlotte. „Ik dacht echt dat ik meer fouten had gemaakt en Rocky minder en dat er echt een groot verschil was.”



Verliezen op snelheid

Snelheid was wel het laatste waar Charlotte verwacht had het op te verliezen. Ze had naar eigen zeggen de test zelfs „als een maniak” ingevuld. Dat 21 seconden het verschil maakten tussen een winnend finalist en een verliezend finalist is natuurlijk extra pijnlijk. „Had ik nou maar iets beter m’n best gedaan. Ja, dan is het ineens wel erg dat je verliezend finalist bent.”

Maar goed, winnend finalist Rocky gaat er dus met de pot van 9675 euro vandoor, en met dat geld dat ze iets heel moois doen. De oud-voetbalster gaat het geld namelijk doneren aan haar stichting Favela Street. Deze stichting wil door middel van straatvoetbal meer rolmodellen in achterstandswijken creëren.