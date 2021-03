Demonstranten tegen coronabeleid met doodskist op Museumplein

Er hebben zich vanmiddag weer tegenstanders van het coronabeleid verzameld op het Museumplein in Amsterdam. Onder het mom ‘koffiedrinken’ protesteren ze tegen het coronabeleid van de overheid. Ze hebben onder meer gele paraplu’s bij zich waar ‘ĺiefde en vrijheid’ op staat en ballonnen in de vorm van hartjes.

Ook hadden de demonstranten iets bij zich dat nogal opviel: een doodskist. Gelukkig een lege, maar door een lint met daarop ‘R.I.P. Democratie’ maakten ze alsnog hun punt. Terwijl Con Te Partirò van Andrea Bocelli speelde droegen demonstranten de kist het plein op. Op Twitter verbazen veel mensen zich over die actie.



„De zieke geest van de kansloze virusgekkies gevangen in één beeld. Deze slaafjes van sekteleider Willem Engel echt gelijk afvoeren wat mij betreft”, schrijft Norbert bijvoorbeeld.



Dansende demonstranten

Ook zijn veel demonstranten, onder begeleiding van de muziek van verschillende dj’s, aan het dansen. Dat is een van de dingen dat vanuit de overheid eigenlijk niet mag, omdat het virus zich dan sneller zou verspreiden. Daar hebben de demonstranten echter lak aan.

„Ook het dansen blijft doorgaan op het #museumplein waar meerdere DJ’s de menigte bespelen”, schrijft een aanwezige. En ja hoor: in de video is te zien hoe meerdere demonstranten arm in arm heen en weer deinzen op de muziek.



Even verderop is een heel optreden gaande, schrijft dezelfde twitteraar. Een vrouw speelt op bongo’s, een man bespeelt een didgeridoo.



De gemeente heeft inmiddels een noodbevel afgegeven voor de demonstratie. Het is niet langer toegestaan om op het Museumplein te blijven, meldt de gemeente op Twitter.

Volgens de gemeente houden de mensen op het plein onvoldoende afstand. De politie maande de aanwezigen om 1,5 meter afstand te houden, maar de betogers hielden zich hier veelal niet aan.

Vorige week zeventien aanhoudingen

Ook vorige week waren er mensen ‘koffie aan het drinken’ op het Museumplein. Zij hielden zich toen niet aan de coronaregels. Rond 15.00 uur werd de demonstratie door de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester ontbonden en werd er een noodbevel afgekondigd. Volgens de gemeente negeerde de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie, waarna de Mobiele Eenheid werd ingezet om het plein te ontruimen. Er werden zeventien aanhoudingen verricht.

Een deel van de demonstranten verplaatste zich hierna naar het Leidseplein. Ook daar werd de demonstratie door de driehoek ontbonden. Omdat alle demonstranten gehoor gaven aan de oproep te vertrekken, zijn op het Leidseplein geen aanhoudingen verricht, zegt de politie. Ook de zondag dáárvoor was het druk op het plein.