Belgen met meer naar buiten, coronamaatregelen sommige landen strenger

Belgen mogen vanaf vandaag in de buitenlucht afspreken met tien personen buiten hun gezin. Duitsland gooit het helemaal op sneltesten. Coronamaatregelen in andere landen worden juist strenger, zoals in Italië en Hongarije.

De ‘buitenbubbel’ lag in België langere tijd op maximaal vier personen. Dat wordt per vandaag tien en heel anders dan in Nederland. Eén van onze coronamaatregelen is nog altijd met max twee personen uit verschillende huishoudens buiten zijn. Al is het beeld op straat (en in de parken) vaak anders. In Nederland volgt vanavond om 19.00 weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

Zuurstof om coronamaatregelen vol te houden

Volgens de Belgische premier Alexander De Croo moet de versoepeling van de coronamaatregelen „de zuurstof leveren om de coronamaatregelen vol te blijven houden.” De avondklok blijft in stand en het reisverbod wordt verlengd van 1 tot 18 april. De cafés en restaurants gaan als het kan op 1 mei open, maar de terrassen blijven ook tot zolang nog dicht.

In mei wil België met massale snel- en zelftesten de stap zetten naar meer normaliteit in het leven. Vooralsnog mogen Belgen nog steeds maar één ‘knuffelcontact’ thuis buiten het gezin ontvangen. Wel mogen tien mensen in de tuin langskomen.



Het Overlegcomité wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten. Veilig en verantwoord. Blijf intussen binnen zoveel mogelijk je contacten beperken. pic.twitter.com/hYMxUr6CMa — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) March 5, 2021

Gratis sneltest in Duitsland

Duitsers kunnen vanaf vandaag wekelijks een gratis snelle coronatest krijgen. Dit is onderdeel van de versoepelingen van de coronamaatregelen die Duitsland doorvoert. Deze versoepelingen moeten mogelijk worden door het inenten te versnellen en dus meer testen beschikbaar te stellen.

Vanaf vandaag worden de samenkomsten binnenshuis met mensen uit een ander Duits huishouden weer toegestaan tot maximaal vijf personen. In regio’s waar in de laatste zeven dagen gemiddeld minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld, worden ook bijeenkomsten met mensen uit drie huishoudens tot een maximum van tien personen toegestaan.

In regio’s waar het aantal besmettingen onder de 100 per 100.000 inwoners is gedaald, mogen onder meer musea, dierentuinen en historische gedenkplaatsen weer opengaan. Daarbij moet vooraf worden geboekt en er gelden tijdslots. Ook wordt sporten buiten de deur dan weer toegestaan, alleen of met zijn tweeën. Kinderen tot 14 jaar mogen dan weer in groepen sporten.



We zijn constant bezig met de vaccinatiestrategie, maar hoe zit het met de teststrategie? In Duitsland heeft iedere burger vanaf 8 maart recht op 1 gratis sneltest per week, betaald door de bondsregering. Vanaf zaterdag liggen daar ook zelftests in de winkel. Hoe zit het bij ons? — Jonah Penninck (@JonahPenninck) March 4, 2021

Scholen in Engeland heropend

Engelse scholieren en studenten mogen vanaf vandaag weer een schoolgebouw binnen na maandenlange corona-sluitingen. Premier Johnson kwam eind februari met een stappenplan voor de afbouw van de coronamaatregelen in Engeland. Heropening van scholen vandaag is de eerste stap. De hoop is dat mensen tegen eind juni weer normaal kunnen leven, als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd.

Strengere coronamaatregelen

Hongarije gaat vanaf vandaag tot ten minste 22 maart in lockdown om het stijgende aantal van coronabesmettingen te remmen. Alle niet essentiële winkels gaan dicht en onderwijs wordt op afstand gedaan.

Italië heeft de coronabeperkingen in verschillende regio’s verscherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vanaf vandaag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen. De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië (Napels) is de derde regio in het land van 60 miljoen inwoners die door het ministerie van Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine Adriatische regio Molise als rood bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

In heel Italië geldt nog steeds een avondklok vanaf 22.00 uur en regionale grenzen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gepasseerd.