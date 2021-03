Appje kost stagiair in gevangenis mogelijk 50.000 euro

We kennen allemaal wel een verhaal van een stagiair die een hilarische blunder of toch wel een kostbaar foutje maakt(e). Maar er zullen weinig verhalen toppen aan die van een Duitse gevangenisstagiair.

Menig stagiair is in zijn leven wel eens voor een niet-bestaand product gestuurd naar de winkel. Of hij werd gruwelijk in de maling genomen door zijn kersverse collega’s. Of er werd per ongeluk iets gesloopt door de nieuweling. Voor een stagiair in Duitsland liep zijn stage pas écht uit op een nachtmerrie, schrijft Het Laatste Nieuws.

Gevangenissleutel

De desbetreffende jongeman liep stage in de gevangenis van Heidering, een klein dorpje onder de rook van Berlijn. Daar was hij zo blijf mee of trots op, dat hij dat met zijn vrienden wilde delen. Daarom stuurde hij een selfie met de loper, de hoofdsleutel van de gevangenis, in zijn hand naar zijn vrienden.

Een begrijpelijk, maar niet zo’n doordacht en ronduit onhandig appje. Toen de directie van de gevangenis erachter kwam, werd er meteen grondig ingegrepen. Het risico bestond namelijk dat een gevangene van de gevangenis in Heidering de sleutel zou weten te kopiëren op basis van de foto.

50.000 euro aan nieuwe sloten

Daarom werden er meteen twintig medewerkers opgetrommeld die alle sloten van de gevangenis moesten vervangen, om het risico op een uitbraak teniet te doen. Een flinke klus die uren duurde. Er werden 600 sloten van cellen vervangen, plus nog enkele tientallen andere sloten van gangdeuren en toegangspoorten.

De stagiair zal op de blaren moeten zitten na zijn fout. Hij is in ieder geval zijn stageplaats kwijt. Volgens Bild zou de gevangenisdirectie ook overwegen om de kosten op de jongen te verhalen. Dat is geen misselijk bedrag. De hele operatie van het vervangen van de sloten en de manuren die erin zijn gestoken, kostte 50.000 euro. De stagiair zal hier waarschijnlijk nog even voor moeten sparen als de kosten bij hem terecht komen.